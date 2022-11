Concorsi pubblici e 2000 assunzioni a novembre 2022: ecco dove, i bandi e come fare domanda

Lavoro e Concorsi a Novembre 2022. A quanto pare, anche il mese di novembre è ricco di opportunità per chi è alla ricerca del suo primo impiego lavorativo, o semplicemente cerca di cimentarsi in qualcos’altro e cambiare orizzonti. Infatti, non mancano interessanti e succulente opportunità d’impiego, soprattutto nel settore pubblico. Molti sono i concorsi che sono stati aperti di recente, finalizzati tutti all’assunzione. Le opportunità, e i concorsi erogati, coinvolgono figure professionali differenti tra loro: candidati, diplomanti, laureati, e selezioni attive anche per chi è in possesso solamente della licenza media. Insomma, ce n’è per tutti, e lavori anche, sono di diverse tipologie: le assunzioni avvengono con contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato presso enti locali, regioni, comuni, ministeri e forze di Polizia. Le sedi di lavoro sono in tutta Italia. Di seguito, alcune delle opportunità più interessanti da monitorare in questo mese, perché la gran parte di queste scadrà proprio durante il mese appena iniziato, al massimo per i primi di dicembre. Di seguito il dettaglio.

Le opportunità per novembre 2022: Concorso centri impiego a Milano

Tra le tante opportunità, c’è anche il concorso Centri per l’Impiego della Città Metropolitana di Milano 2022, rivolto a diplomati, finalizzato a reclutare 120 operatori del mercato del lavoro. Coloro che risulteranno vincitori, saranno assunti mediante contratto a tempo indeterminato e pieno – categoria C1 – e verranno ripartiti tra la Città Metropolitana di Milano, la Provincia di Lodi e la Provincia di Pavia. La scadenza per la presentazione della domanda è fissata per il 24 novembre 2022. A questa pagina troverete tutte le informazioni necessarie.

Concorso INPS per ingegneri e architetti

Un’altra bella opportunità in scadenza per questo mese è quello dell’INPS per ingegneri e architetti da assegnare a varie regioni d’Italia. La selezione prevede il reclutamento di 38 professionisti di primo livello dell’area tecnico – edilizia nei ruoli del personale dell’INPS da assumere a tempo indeterminato. Anche in questo caso, il termine per l’iscrizione al concorso è previsto per il mese in corso, precisamente il 28 novembre 2022.

Concorso Ministero della Giustizia: si cercano 104 funzionari

Ancora opportunità anche per gli adepti del mondo giuridico: il Ministero della Giustizia ha indetto il concorso per 104 funzionari giuridico – pedagogici da inserire nei ruoli del personale del Ministero della giustizia – Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria (DAP). Coloro che risulteranno idonei e vincitori del concorso, verranno assunti a tempo indeterminato – III Area funzionale – fascia retributiva F1. La scadenza per la presentazione delle domande è prevista per il 24 novembre: Tutte le informazioni utili a questa pagina.

Concorso Polizia di Stato: 1188 allievi ricercati

Un altro importante concorso in scadenza a breve, è sicuramente quello della Polizia di Stato. In questo caso l’opportunità arriva direttamente dal Ministero dell’Interno, che ha indetto il concorso Polizia di Stato 2022 per 1188 Allievi Agenti, aperto ai cittadini italiani (civili). La selezioni si rivolge a tutti coloro che vogliono diventare Allievi Agenti della Polizia di Stato. La scadenza in questo caso è oggi: 3 novembre, dunque affrettatevi. Tutte le info in questa pagina.