Concorsi pubblici nel 2023, ecco tutti i bandi in arrivo: dall’Agenzia delle Entrate all’Inps

Il 2022 sta per concludersi per lasciare spazio al 2023 che si preannuncia un anno interessante per chi si è prefissato l’obiettivo di lavorare nella Pubblica Amministrazione. Sono infatti numerosi i bandi di concorso in attesa di pubblicazione per le assunzioni previste dai piani dei fabbisogni di Ministeri e Amministrazioni centrali.

I Concorsi pubblici del 2023: Inps e Agenzia delle Entrate

Comparto sicurezza ma anche Inps, Agenzia delle Entrate, ministero della Giustizia e Cultura con alcuni che erano previsti nel 2022 ma sono stati spostati al prossimo anno per migliaia di posti a disposizione. Vediamo tutti i bandi più attesi per il 2023. Sono in arrivo i bandi di concorso per complessive 11.228 assunzioni tra forze dell’ordine e vigili del fuoco. I posti saranno così ripartiti come già annunciato dai ministeri:

3.689 unità nell’Arma dei Carabinieri;

1.829 nella Guardia di Finanza;

1.414 nella Polizia penitenziaria;

3.214 nella Polizia di Stato;

1.082 nei Vigili del fuoco.

Si resta in attesa della pubblicazione dei relativi bandi in Gazzetta Ufficiale contenenti tutti i dettagli dei vari concorsi nonché le tempistiche e le modalità di assunzione. La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’assunzione di 3.900 persone presso l’Agenzia delle Entrate per il potenziamento dell’amministrazione finanziaria. Queste si aggiungono ai posti riportati nel documento relativo al programma concorsuale 2022-2023 che prevede:

130 Funzionari tecnici: richiesta l’iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto;

2.500 Funzionari: lauree di tipo giuridico-economiche;

13 Assistenti per gli uffici dell’Agenzia situati in provincia di Bolzano: diploma di istruzione secondaria di secondo grado; attestato di

conoscenza delle lingue italiana e tedesca; certificato di appartenenza o aggregazione ad uno dei tre gruppi linguistici, italiano, tedesco;

60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3: sufficiente il Diploma di scuola secondaria di secondo grado;

1.644 Funzionari: lauree di tipo giuridico-economiche.

I primi tre erano previsti per il secondo semestre del 2022 ma sono stati posticipati, gli altri due sono previsti entro il prossimo anno. Si resta in attesa dei relativi bandi. Per quanto riguarda l’Inps stando al piano fabbisogni dell’istituto, entro il 2022 era previsto un concorso per 585 unità di Area B, rivolto ai diplomati ma non c’è stata traccia. Probabile lo slittamento al 2023 insieme al concorso per l’assunzione di dirigenti.

Ministero della Cultura e Regione Campania

Le assunzioni proseguiranno con un nuovo concorso al ministero della Giustizia per il reclutamento di 1.092 unità di personale amministrativo non dirigenziale a tempo indeterminato. Per il 2024 è in programma il reclutamento del secondo contingente di 8.250 unità di addetti all’Ufficio del Processo previste dal PNRR e a tempo determinato. Quanto al ministero della Cultura, il prossimo anno sono in programma 3 concorsi: il primo per l’assunzione di 100 funzionari di area III, F1 (assistenti tecnici e funzionari scientifici), il secondo per 200 assistenti di area II, F2 e il terzo per 12 dirigenti di II fascia.

Il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca ha annunciato alcune settimane fa un concorso in partenza nel 2023 per l’assunzione di 5mila nuove giovani risorse per sopperire alle carenze di organico nei vari enti pubblici regionali. Questo si aggiungerà all’altro maxi concorso da 3mila posti effettuato quest’anno.