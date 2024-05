Concorso ATA 24 mesi 2024, come candidarsi? Cosa sapere e requisiti richiesti

Concorso ATA 24 mesi 2024. È una procedura concorsuale con la quale aggiornare le graduatorie di personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario negli istituti scolastici, che ha come limite la necessità di aver maturato almeno 24 mesi di servizio. Annualmente le graduatorie Ata vengono aggiornate con un concorso dell’Ufficio scolastico regionale e ora sembra essere tutto pronto per procedere a quello che avrà validità per il 2024/2025.

I bandi devono essere pronti entro il 9 maggio

A dettare le regole, come sempre in questo campo, però, è il ministero della pubblica Istruzione che ha sollecitato gli uffici regionali affinchè i bandi siano pronti entro il prossimo 9 maggio per indire il concorso che permette l’aggiornamento delle graduatorie.

Si tratta di selezione pubblica

I candidati non sono tenuti a sottoporsi a prove d’esame, in quanto si tratta di una selezione pubblica per titoli che permette di aggiornare la graduatoria Ata prima fascia, ma anche di aggiornare il punteggio. Sono utili all’assegnazione di incarichi di supplenza annuali, con assunzioni a tempo determinato, ma anche ad assunzioni di ruolo, nel caso in cui il candidato rientri nella graduatoria permanente.

Requisiti per la partecipazione

Ammessi a partecipare sono solo coloro che hanno maturato 24 mesi di servizio, seppure non necessariamente continuativi. Le domande possono essere formulate a partire dal 10 maggio e fino al 30 maggio. Sono diverse le figure che rientrano in questo concorso. È prevista, infatti, l’assegnazione a Collaboratore scolastico, inteso come bidelli; operatori scolastici o anche operatori dei servizi agrari; assistenti amministrativi, assistenti tecnici, cuochi, guardarobieri e infermieri.

Occorre, però, avere requisiti specifici. Ecco quali:

Essere in servizio come ATA a tempo determinato, nella scuola, nella provincia e nel ruolo per il quale si presenta la candidatura

Essere inseriti nella graduatoria provinciale o anche negli elenchi provinciali per le supplenze sempre nella provincia e nella categoria per la quale si partecipa al concorso

Essere iscritti nelle graduatorie di circolo o di istituto di terza fascia, avendo diritto a supplenze temporanee nel ruolo per il quale si formula domanda

Essere in possesso del titolo di studi che viene richiesto per la categoria alla quale si vuole accedere

Essere in servizio per almeno 24 mesi seppure non continuativi

Le domande devono essere compilate sul servizio web Polis, Presentazione online delle istanza Mim, purchè si sia in possesso di Carta d’identità elettronica, Cie, o di Sistema pubblico di identità digitale, Spid