Concorso Comune di Napoli per vigili urbani e dirigenti: ecco quando, requisiti e come partecipare

E’ attivo il bando per partecipare al concorso del Comune di Napoli, che apre la possibilità di ambire a posizioni di vigile urbano o dirigente pubblico. Probabilmente saranno due i bandi di concorso per queste posizioni, considerato come ci sono da riempire 200 unità, per fare fronte ai 5 mila pensionamenti avvenuti negli ultimi sette anni di Pubblica Amministrazione partenopea.

Il concorso al Comune di Napoli

Il concorso nella Città partenopea dovrebbe avvenire entro la fine del 2023, dove servirà reclutare 200 unità tra nuovi dirigenti pubblici e agenti della Polizia Locale. Una manovra urgente all’interno del PA napoletana, considerato come l’Amministrazione deve far fronte al forte numero di pensionamenti avvenuti negli ultimi anni. Per ora, il Comune sembra intenzionato a fare le nuove assunzioni all’interno della sua realtà, nonostante ci sia da gestire la difficoltà economica legata a un debito di 4.5 miliardi d’euro che pesa sulle tasche locali.

Le nuove assunzioni attraverso il PNRR

Il Comune di Napoli spera di poter mettere in cantiere questa necessità, fruendo dei famosi fondi del PNRR. Certo, bisognerà saperli gestire bene, considerato anche la complessità del territorio. Non solo gestione dei fondi, ma anche l’idea di un piano d’investimento, per anni futuri, al fine di far crescere ulteriormente la città. Dopo tutto, aumentare il personale all’interno del Comune di Napoli, significa di pari passo anche aumentare la qualità del servizio comunale verso i cittadini della stessa città partenopea.

Una forte spesa per le assunzioni nel prossimo biennio

Il biennio 2023-2025, sarà all’insegna delle nuove assunzioni nella PA di Napoli. In tal senso, quest’anno sul piano delle nuove persone da assumere, il Comune è pronto a mettere sul piatto una cifra intorno ai 243 milioni di euro, Una spesa largamente superata in confronto agli anni passati, dove i fondi destinati per le assunzioni si stimavano intorno ai 200 milioni di euro.