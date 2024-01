Concorso Guardia di Finanza: ammissione per 69 allievi ufficiali

È uscito il nuovo bando per il concorso della Guardia di Finanza per l’ammissione di 69 nuovi allievi: ecco come funzionerà.

La Guardia di Finanza ha annunciato l’apertura di un concorso, per l’ammissione di 69 nuovi allievi ufficiali del ruolo normale. La prova che comporrà una graduatoria per titoli ed esami, suddividerà poi gli allievi ufficiali tra ruolo ordinario e quello aeronavale. Percorso di studio che avverrà presso l’Accademia della Guardia di Finanza per l’Anno Accademico 2024/2025.

Il concorso della Guardia di Finanza

Il bando di concorso ufficiale è già visibile al pubblico, all’interno del sito della Guardia di Finanza alla sezione “concorsi”. Sul sito, tutti gli interessati potranno reperire le informazioni utili alla prova di ammissione. Il termine per presentare la domanda di concorso, come esplicitato all’interno dello stesso bando, è nella giornata di lunedì 19 febbraio 2024 alle ore 12.

I posti disponibili nel concorso

I 69 posti disponibili nella Guardia di Finanza, come esplica il bando, saranno divisi in due rami. Ci saranno 60 posti per il comparto ordinario, con uno riservato a candidati con attestato specifico e un altro riservato a un coniuge con “figli superstiti o parenti in linea collaterale di secondo grado di personale delle Forze Armate e Forze di Polizia deceduto in servizio.

Nel comparto aeronavale saranno riservati, al contrario, solamente 9 posti. Di questi, 6 posti saranno riservati alla specializzazione di pilota militare. Gli altri tre invece per la specializzazione di comandante di stazione e unità navale.

Come partecipare al concorso?

Per partecipare al bando di concorso della Guardia di Finanza, la compilazione della domanda avverrà solo in maniera telematica sul portale indicato dallo stesso bando. Si potrà partecipare utilizzando sistemi come la SPID o il sistema d’identificazione digitale “Entra con CIE”, ovvero attraverso l’utilizzo della nostra carta d’identità elettronica.

Chi può partecipare al concorso della Guardia di Finanza?

Per partecipare al concorso della Guardia di Finanza bisogna essere obbligatoriamente cittadini italiani. Poi bisogna possedere il diploma d’istruzione secondaria di secondo grado, oppure conseguire tale diploma nell’anno scolastico 2023/24. I candidati devono aver compiuto il 18esimo anno d’età il Primo Gennaio 2024, oltre ad avere al massimo 22 anni (compiuti entro la stessa data del Primo Gennaio).