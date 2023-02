Concorso infermieri Ares 118 Regione Lazio, bando per 50 posti: requisiti e come candidarsi

Nuovo bando di concorso per infermieri Ares 118 nella Regione Lazio. Ieri è stato pubblicato il bando: si cercano 50 persone da assumere, o meglio 50 collaboratori professionali sanitari, infermieri, categoria D, presso l’azienda regionale di emergenza sanitaria. Ma come fare per presentare la domanda? E quali sono i requisiti da rispettare?

Ecco cosa dovranno fare gli infermieri ARES 118

Come già detto, è stato indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per l‘assunzione a tempo indeterminato di 50 infermieri in categoria D. Come si legge nel bando, il personale sarà impiegato come infermiere sui mezzi di soccorso e nelle centrali operative (lì dove si ricevono le chiamate d’urgenza).

Quali sono i requisiti

Ma veniamo ai requisiti. Per essere ammessi al concorso i candidati devono essere in possesso di questi requisiti:

età non superiore al limite ordinamentale di 65 anni

cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei paesi dell’Unione Europea

idoneità psicofisica all’impiego

non ci devono essere procedimenti penali in corso

godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza

adeguata conoscenza della lingua italiana

Ma non finisce qui. I candidati devono essere in possesso anche di una laurea in infermieristica, appartenente alla classe delle lauree nelle professioni sanitarie infermieristiche SNT/1.

Come presentare la domanda per partecipare al concorso

La domanda di ammissione al concorso dovrà essere prodotta (esclusivamente) tramite procedura telematica entro le 23.59 del trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del bando. Per presentare la domanda servirà lo Spid e questo è il link di riferimento, bisognerà collegarsi a questo portale: https://ares118.concorsismart.it/ co.

Il concorso si baserà su due prove: una scritta (punti 40) e una orale (punti 30). Ma, ovviamente, si terranno in considerazione anche i titoli: quelli di carriera, accademici, di studio, curriculum formativo e professionale.