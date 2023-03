Concorso Inps 2023, bando per diplomati: requisiti e come candidarsi. L’INPS è pronta a promuovere un nuovo concorso per diplomati, valevole per 585 posti rientranti nella categoria B. Il bando che è stato annunciato attraverso Piano dei Fabbisogni dell’INPS, è previsto durante l’arco annuale del 2023. L’Istituto nazionale della previdenza sociale prevedrà anche altre numerose assunzioni, questa volta però riservate ai laureati.

Il concorso INPS per il 2023

Il piano di fabbisogno dell’INPS 2022-2024, oltre ad annunciare il concorso per diplomati nel 2023, ha anche esplicitato le altre assunzioni necessarie all’interno dell’ente per il prossimo biennio “2022-24”. Secondo le stime espresse all’interno del Piano di Fabbisogno INPS 2022-2024, i 585 posti da inquadrare nell’organismo verranno posizionati economicamente nella fascia B1. Tutti i posti, oltretutto, vedranno un contratto a tempo indeterminato.

L’azienda al momento non ha chiarito quali tipi di diplomati vorrebbe inserire nell’azienda. Quelli che saranno i requisiti necessari per candidarsi, verranno esposti solo dal bando di concorso che verrà pubblicato dall’INPS durante lo svolgimento di quest’anno. Anche l’iter del concorso, non è stato ancora stabilito dall’Ente. Plausibile però che si segua lo schema delle prove avvenuto nello scorso concorso INPS, che prevedeva:

Prova preselettiva

Due prove scritte

Prova orale

Il bando, inoltre, chiarirà anche i criteri di selezione del nuovo personale.

Come partecipare al concorso?

Su questo quesito, sarà necessario – ancora una volta – aspettare il bando, oltre all’uscita sulla Gazzetta Ufficiale e ovviamente nella sezione online dei Concorsi pubblici INPS. Per poter partecipare al concorso, l’INPS si raccomanda di possedere:

lo SPID

una PEC intestata a te

Per preparare al meglio il concorso, online sono già presenti dei simulatori delle prove. Basterà cercarli su Internet e utilizzarli per prepararsi. In alcuni di loro, sarà possibile anche aggiungere le materie richieste dal bando di concorso. Inoltre, sempre sul web esistono dei “corsi online per prepararsi al concorso”, con il fine di aiutarti nello studio.