Concorso per Operai Assistenti Vigili del Fuoco: bando 2023, requisiti e come fare domanda

Bando di concorso pubblico per Operai Assistenti Vigili del Fuoco, assunzioni a tempo indeterminato, Avviso 2023. Di seguito vedremo i requisiti richiesti e tutti i dettagli.

Il concorso per Operai Assistenti nei Vigili del Fuoco

La domanda scade il 3 Marzo 2023. Avviso al pubblico per l’avviamento a selezione di n.4 Operatori con diverse mansioni nel ruolo degli operatori e degli Assistenti del C.N.VV.F. – a tempo pieno e indeterminato, da impiegare presso le sedi operative VV.FF. della Regione Campania – sede ordinaria presso Comando Vigili del Fuoco di Napoli. Nello specifico le selezioni riguardano:

n. 1 operatore tecnico elettricista, in grado di provvedere all’esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo operaio consistenti in manutenzione, installazione e riparazione di impianti elettrici;

n. 2 operatori idraulici, in grado di provvedere all’esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo operaio consistenti in manutenzione, installazione e riparazione di impianti termo-idraulici;

n.1 operatore tecnico edile, in grado di provvedere all’esecuzione di operazioni tecnico manuali di tipo operaio consistenti in manutenzione, installazione e riparazione di strutture edili;

Le prove di selezione

La prova consisterà nello svolgimento di sperimentazioni lavorative tendenti ad accertare l’idoneità del candidato a svolgere la relativa mansione di:

Prova selettiva per il profilo “operatore tecnico elettricista”: il candidato è chiamato a svolgere una prova tecnico pratica consistente nella realizzazione di un impianto elettrico di tipo esterno, e relative installazioni di componenti elettriche, e tenderà a valutare altresì la conoscenza dei materiali messi disposizione ed il loro corretto utilizzo.

Prova selettiva per il profilo “operatori idraulici”: il singolo candidato è chiamato a svolgere una prova tecnico pratica consistente nella realizzazione di un Impianto idraulico avente ad oggetto il montaggio di manufatti idraulici, e relativi raccordi, e tenderà a valutare altresì la conoscenza dei materiali messi disposizione ed il loro corretto utilizzo.

Prova selettiva per il profilo “operatore tecnico edile”: il candidato è chiamato a svolgere una prova tecnico pratica consistente nella realizzazione di un piccolo manufatto edile e opera di finitura, e tenderà a valutare altresì la conoscenza dei materiali messi disposizione ed il loro corretto utilizzo.”

Requisiti

Titolo di studio necessario per la partecipazione: SCUOLA DELL’OBBLIGO

Requisiti ulteriori necessari per la partecipazione: IN POSSESSO DI PATENTE DI GUIDA “B” ed ETÀ NON SUPERIORE AI 45 ANNI NON COMPIUTI

Luogo di Lavoro: NAPOLI

Contratto di assunzione: TEMPO INDETERMINATO E PIENO (36 ore settimanali)- trattamento economico ex D.P.R. 15/03/2018 n.41 e All. 1 D.Lgs. 127/2018 Tabella C

I soggetti, in possesso di tutti i requisiti richiesti indicati nel bando e che intendono candidarsi, dovranno presentare le domande e i relativi allegati dalle ore 9,00 di lunedì 27 febbraio 2023 alle ore 17.00 di venerdì 3 marzo 2023, esclusivamente on line sulla piattaforma cliclavoro.lavorocampania.it nella sezione AVVIAMENTI A SELEZIONE – ART.16: l’accesso alla piattaforma avviene previa autenticazione con SPID e/o CIE.