Concorso pubblico nel Lazio e assunzioni a tempo indeterminato: ecco dove e come candidarsi

Tempo di concorso pubblico nel Lazio, con assunzioni che potranno essere anche a tempo indeterminato. In tal senso la Città di Santa Marinella ha indetto un bando di concorso, al fine di assumere quattro nuovi istruttori di vigilanza – Polizia Locale. Il profilo professionale è individuato nella categoria C del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, con una posizione economica C1. Per loro, sarà garantito uno stipendio lordo mensile di 1.800 euro, equivalente a 1.400 euro netti.

Concorsi pubblici nella Regione Lazio: la Polizia Locale di Santa Marinella

Per accedere al concorso della Polizia Locale nel Comune di Santa Marinella, basterà avere il diploma di maturità (a patto sia un quinquennale). Per accedere al bando, inoltre, i singoli candidati non devono aver ricevuto sanzioni disciplinari che comportino la sospensione dal servizio. Inoltre al fine di accedere al concorso, devono possedere tutti i requisiti richiesti dal concorso professionale che vorranno sostenere. Sarà necessario avere, al fine dell’ammissione al concorso, anche la patente di categoria B o superiore. Inoltre sarà necessaria la conoscenza della lingua inglese e delle principali applicazioni informatiche.

I requisiti al bando di concorso

Per partecipare al concorso di Santa Marinella, i candidati dovranno avere i seguenti criteri:

l’età compresa fra i 18 anni e quella prevista per il collocamento a riposo,

il godimento dei diritti civili e politici, l’idoneità alle mansioni previste dal bando,

l’inclusione nell’elettorato politico attivo,

la cittadinanza italiana, europea o di altri Stati, purché siano rispettati i requisiti previsti dall’articolo 38 del D.Lgs. n°165 del 2001.

I candidati, oltretutto, non potranno essere: