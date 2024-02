Concorso pubblico per ausiliari del traffico, come presentare domanda: basta la terza media

Entro l’8 marzo sarà possibile inviare la propria candidatura per la posizione di ausiliario del traffico: ecco come presentarla e cosa inviare.

Entro l’8 marzo 2024 sarà possibile inviare la propria candidatura per partecipare alla selezione per titoli ed esami e proporsi alla selezione come “Ausiliari del traffico” nel Comune di Cattolica. Il concorso pubblico è aperto alle persone con licenza minima di terza media e per accedere all’incarico bisognerà sostenere degli esami. La graduatoria verrà utilizzata per le chiamate stagionali.

Il profilo professionale di “Ausiliario del traffico polifunzionale” sarà svolto presso il servizio di Polizia locale e prevede, per chi supererà il concorso pubblico, un contratto a tempo determinato. Al profilo professionale è attribuito il trattamento economico, previsto dall’area degli operatori esperti dal vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro – Comparto Enti Locali, nonché le altre indennità e benefici di legge, se e in quanto dovuti.

Quali sono le mansioni da svolgere: tutti i dettagli

Le mansioni previste per chi rientrerà in graduatoria sono:

– prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta;

– presidio informativo varchi;

– eventuale scaricamento dei parcometri;

– guida auto e scooter;

– mobilità pesi (transenne, accessori parcometri e scassettamento);

– utilizzo di apparecchiature ricetrasmittenti;

– utilizzo strumenti informatici (tablet e palmari).

I requisiti previsti per aderire alla candidatura

I requisiti necessari per accedere al concorso pubblico e poter essere selezionati in graduatoria sono:

Possesso di uno dei seguenti titoli di studio. Alla selezione possono partecipare coloro che risultino in possesso dei seguenti titoli di studio o equipollenti: assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato dal possesso di una qualifica professionale o Diploma di istruzione secondaria superiore (diploma di maturità quinquennale che consenta l’accesso all’università).

I cittadini della Comunità Europea in possesso di titolo di studio comunitario possono chiedere l’ammissione con riserva in attesa dell’equiparazione del titolo di studio (Diploma di maturità o Laurea) che deve essere posseduto al momento dell’eventuale assunzione (la richiesta di equiparazione deve essere rivolta al Dipartimento Funzione Pubblica Ufficio PPA, Corso V. Emanuele, 116, 00186

Roma).

I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all’estero possono partecipare purché il titolo di studio straniero sia stato dichiarato equipollente, con conseguente attribuzione di valore legale e rilascio dell’equivalente titolo di studio italiano, oppure sia stato riconosciuto ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.Lgs.165/2001 con Decreto di equivalenza al titolo di studio richiesto dal presente bando. I candidati devono altresì allegare alla domanda di partecipazione la documentazione comprovante l’avvio dell’iter medesimo.

Insieme alla tassa di concorso, da pagare necessariamente per accedere alle selezioni, deve essere allegata la patente B.

Maggiori info a questo link.