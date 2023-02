Concorso straordinario docenti: bando, requisiti e come inviare la domanda

Buone notizie per il mondo della scuola e per gli aspiranti docenti in generale. Approvato a febbraio il bando riferito alle seguenti classi di concorso: A001 Arte e immagine nella scuola secondaria di I grado, A022 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado, A011 Discipline letterarie e latino e A041 Scienze e tecnologie informatiche nella scuola secondaria di secondo grado. Senza dubbio questa possibilità rappresenta una preziosa occasione per coloro che desiderano intraprendere una carriera nel settore scolastico. Cerchiamo adesso di fare chiarezza sulla procedura concorsuale.

Concorso docenti, 70.000 assunzioni entro il 2024: requisiti e come funziona

Il bando per il concorso straordinario docenti della provincia di Trento

La procedura concorsuale rientra nel bando quadro per il concorso straordinario docenti volto a regolamentare l’accesso a posti di lavoro a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale della provincia di Trento, approvato nello scorso mese di dicembre. Va precisato che le classi che fanno parte del bando sono state individuate, secondo una scala di priorità, in relazione alla previsione del numero di posti vacanti e disponibili per l’anno scolastico 2023-2024 nonché del conseguente fabbisogno di personale; inoltre, si è tenuto conto dei potenziali pensionamenti e delle graduatorie attive e relative a concorsi per l’assunzione a tempo indeterminato.

Chi può partecipare e requisiti

Ma chi può partecipare al concorso? Possono presentare domanda per il concorso i docenti della scuola secondaria di I e II grado inclusi nelle graduatorie di Istituto della provincia autonoma di Trento nel triennio scolastico 2017-2020, prorogate al 31 agosto 2021, in possesso di abilitazione all’insegnamento o del titolo di studio valido per l’accesso all’insegnamento congiunto ai 24 CFU (crediti formativi universitari) previsti per legge. Ma non solo. Restando in tema di requisiti, per prendere parte al concorso è necessario aver prestato, tra l’anno scolastico 2014/15 e l’anno scolastico 2021/22, almeno tre anni di servizio d’insegnamento nelle istituzioni scolastiche e formative provinciali o nelle istituzioni scolastiche statali (in quest’ultimo caso anche a tempo indeterminato su medesima classe di concorso), di cui almeno uno nella specifica classe di concorso/posto per il quale si concorre.

Domanda e scadenza

Veniamo infine alla domanda di partecipazione. Quest’ultima deve essere compilata e presentata in modalità telematica previo accesso al portale della scuola trentina (www.vivoscuola.it) nell’apposita sezione, ovvero: ‘CONCORSI – Figura professionale: docente di scuola a carattere provinciale’. Il termine è fissato a trenta giorni dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige/Sudtirol.