Disneyland Paris, comunicate le date per i colloqui in Italia: i requisiti

Disneyland Paris, le date per i colloqui rese pubbliche anche in Italia. Oggi scopriamo quali sono i requisiti necessari per tentare di entrare a far parte del team che lavora nel parco giochi più famoso del mondo e sveliamo anche quali sono le posizioni attualmente aperte.

Il parco giochi parigino si conferma l’attrazione turistica più amata al mondo

In qualsiasi periodo dell’anno, senza preoccuparsi del troppo caldo o del troppo freddo, tantissimi sono i turisti che si recano in Francia per fare visita al famoso parco giochi di Disneyland Paris.

Amato da grandi e piccini, è impossibile non emozionarsi anche solo a varcare i cancelli che consentono l’accesso al mondo delle favole che diventano realtà. Incontrare tutti i personaggi più famosi della Disney, pranzare in locali a tema e per i più fortunati soggiornare anche all’interno del parco, in stanze dedicate ai numerosi personaggi dei cartoni più famosi al mondo, è davvero qualcosa di unico ed emozionante.

Si respira certamente un’aria di magia tra le strade che conducono alle diverse attrazioni turistiche. Se il sogno di tutti i bambini è visitare questo famoso parco giochi, il desiderio di molti adulti è invece quello di lavorarci. A questo proposito, vi diciamo che sono finalmente aperti i colloqui!

Disneyland Paris: date dei colloqui in Italia

Lavorare a Disneyland Paris è un sogno, lo confermano i fortunati che fanno parte del team parigino che arruola ogni anno persone da ogni parte del mondo, pronti a vivere questa esperienza professionale davvero unica.

Attenzione. Non tutti possono accedere alle selezioni. Per poter lavorare nel famoso parco giochi a tema è necessario rispettare determinati requisiti. Finalmente, anche per gli italiani che desiderano presentarsi ai colloqui ci sono delle buone notizie: le selezioni sono aperte! Scopriamo insieme quali sono le posizioni da ricoprire e i requisiti da rispettare per poter lavorare in questo posto da favola.

Due le città da raggiungere per effettuare i colloqui: Napoli, il 10 ottobre 2023 e Palermo, il 12 ottobre 2023. Per il momento, non si aggiungeranno altre città alla lista. Se sei invece interessato a concorsi e altre offerte, puoi considerare anche il bando per lavorare al Ministero delle Imprese. Perché conviene invece presentarsi alle selezioni per Disneyland? Le ragioni ci sembrano più che ovvie!

Se cerchi un ambiente lavorativo stimolante e divertente, colleghi di lavoro intraprendenti e paga soddisfacente, allora dovresti tentare anche tu! D’altronde, le condizioni contrattuali sembrano davvero convenienti. Come si può leggere sul comunicato ufficiale rilasciato dall’ufficio delle risorse umane del famoso Parco, i fortunati che entreranno a far parte del team avranno 6 settimane di ferie all’anno, festivi retribuiti il doppio del compenso pattuito nel contratto, dormitorio nel parco, rimborso spese come pasti e trasporti.

Ma per quali ruoli si può presentare domanda? Queste le posizioni attualmente aperte:

camerieri;

chef;

addetti alla ristorazione;

addetti alla biglietteria.

Chi supera le selezioni e ottiene il lavoro, potrebbe ritrovarsi a firmare un contratto a tempo indeterminato o determinato. 35 le ore di lavoro settimanali, obbligatoria la conoscenza di due lingue straniere, il francese e l’inglese. Per tutte le altre informazioni puoi collegarti al sito internet del Parco e cliccare sulla voce “My Disney Careers”.