Intesa San Paolo assume personale: posizioni aperte, requisiti e come fare domanda

Intesa Sanpaolo non ha bisogno certo di grandi presentazioni: stiamo parlando di uno dei più importanti gruppi bancari d’Europa, in grado di offrire sempre nuove opportunità lavorative anche, e soprattutto, attraverso le aziende corollarie che si trovano nel suo portale. Nella sezione «lavora con noi» è possibile visualizzare le offerte di lavoro disponibili e candidarsi a quella più confacente con l’obiettivo di essere assunti e ottenere un buon incarico.

Intesa San Paolo assume personale: le posizioni aperte sul portale

Dal momento che si tratta di un gruppo bancario abbastanza importante, ecco che gli interessati al settore troveranno sempre qualche offerta sul portale che possa stuzzicare la loro curiosità. Le offerte sono tante, e suddivise per esperienza del candidato e area d’interesse. Ci sono anche tanti percorsi di stage professionalizzanti da poter seguire. Vediamo allora in questo articolo come fare per trovare l’opzione più adatta alle vostre esigenze e come candidarsi alle diverse offerte di lavoro che sono attualmente disponibili. Il tutto inizia dal portale principale del sito Intesa San Paolo. Da qui, poi, si può raggiungere la sezione “lavora con noi”, denominata careers. Quest’ultima è suddivisa in diversi link ad altre pagine, dove il primo è posizioni aperte. Poi, dalla pagina delle posizioni aperte si può arrivare a scegliere il proprio profilo tra le due opzioni:

Students and graduates , per chi sta cercando uno stage, o desidera svolgere la tesi di laurea con il gruppo, oppure per le posizioni junior;

, per chi sta cercando uno stage, o desidera svolgere la tesi di laurea con il gruppo, oppure per le posizioni junior; Experienced, indicato per i profili professionali consolidati.

In entrambe le pagine è possibile visualizzare le diverse aree di lavoro. In fondo alla medesima pagina, invece, si trova direttamente il link a tutti i lavori disponibili per i diversi profili, senza distinzione.

Le aree di lavoro disponibili

Come dicevamo poc’anzi, in entrambe le sezioni (Students e Experienced) si dà la possibilità ai candidati di selezionare le proprie aree di interesse professionale e quindi candidarsi all’offerta più confacente alle loro possibilità e capacità professionali. Le aree sono le seguenti.