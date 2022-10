L’Agenzia Spaziale europea è alla ricerca di un social media manager: ecco come candidarsi e i requisiti per lavorare all’Esa

L’ESA (l’agenzia spaziale europea) cerca un candidato da inserire nel proprio staff nella posizione di social media manager. Un’occasione senza dubbio importante considerando il ruolo prestigioso che ricopre l’Agenzia e dunque un’opportunità lavorativa, per gli esperti del settore, assolutamente da prendere in considerazione. Ma quali sono i requisiti per candidarsi? Ecco tutti i dettagli.

ESA lavora con noi, i requisiti del social media manager

Per poter partecipare alla procedura di selezione è necessario possedere una serie di requisiti che fanno riferimento, in particolare, ad alcune competenze tecniche specifiche. Sulla base dell’annuncio pubblicato (che potete consultare qui) questi i requisiti principali richiesti:

Conoscenza inglese e/o francese;

Conoscenza della struttura dell’Agenzia e delle relazioni con gli altri Enti del settore

Comprensione del contesto europeo all’interno del quale è inserita l’ESA

Comprensione delle reti di comunicazione tra gli Stati membri

Aver completato un master in marketing, comunicazione, relazioni internazionali o discipline correlate

Conoscenza delle competenze specifiche nell’ambito della posizione ricercata

Esperienza pregressa nel ruolo

Come candidarsi

Per candidarsi – c’è tempo fino al 20 ottobre 2022 – è possibile inviare la domanda di candidatura all’indirizzo contact.human.resources@esa.int. Oppure, digitando le parole chiave sul motore di ricerca, si può far riferimento agli annunci pubblicati online attraverso siti specializzati: qui ad esempio il link diretto per inviare la propria candidatura. La sede del lavoro è quella dell’ESRIN, Centro europeo per l’osservazione della Terra, uno dei sei centri specializzati dell’Agenzia Spaziale Europea. Si trova a Frascati ed è responsabile per il telerilevamento.

