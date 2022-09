Lindt assume: ecco come candidarsi e posizioni aperte

Aperte le assunzioni in Lindt. Se hai sempre desiderato lavorare per uno dei marchi di cioccolato più noti al mondo, questa potrebbe essere l’occasione giusta per te. La nota azienda cioccolatiera svizzera seleziona personale sia per assunzioni sia per stage in Italia e all’estero.

Al via le assunzioni in Lindt: posizioni aperte

L’azienda cerca periodicamente, durante l’anno, personale sia per assunzioni sia per stage. Le offerte di lavoro di Lindt Italia si rivolgono a candidati anche senza esperienza: laureati, laureandi o diplomati che, tuttavia, devono possedere una buona padronanza della lingua inglese e dell’informatica.

Ecco le posizioni attualmente ricercate nella sede di Varese e precisamente a Induno Olona: Addetti laboratorio chimico o microbiologico, operatori di produzione, manutentore elettrico, product manager, Credit Analyst, Product Manager Senior, Product Manager, Revenue Growth Expert, Tirocinio Intercompany Export.

Le posizioni aperte all’estero

Ma non sono in Italia. Le assunzioni in Lindt si estendono anche oltre i confini nazionali in quanto l’azienda ha numerose sedi Svizzera, Germania, Austria, Regno Unito, Francia, Spagna, Stati Uniti, Polonia, Canada e Australia. Numerose, dunque, le possibilità lavorative aperte dell’azienda. Per prendere visione dei profili ricercati, è necessario andare sul sito web del paese di riferimento e consultare la voce dedicata.

Assunzioni in Lindt: il gruppo

Azienda multinazionale specializzata nel settore della produzione e vendita di prodotti dolciari di qualità, la Lindt è tra le maggiori realtà attive a livello mondiale operanti nell’industria cioccolatiera. La storia del gruppo è iniziata nel 1845 a Zurigo e, dopo oltre 175, l’attività precede a gonfie vele!

