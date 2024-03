Nuovi concorsi Ferrovie dello Stato, 40 mila assuzioni nel nostro Paese: i requisiti e stipendio

Le Ferrovie dello Stato organizzano nuovi concorsi per assumere personale: ecco le posizioni aperte e gli stipendi disponibili.

Nuovi concorsi all’interno delle Ferrovie dello Stato, che anche per il 2024 cercano nuovi operatori per la gestione della loro azienda. Come annunciato recentemente dagli ambienti aziendali, la realtà legata al trasporto ferroviario italiano cerca nuove unità per potenziare il proprio servizio. Secondo i dati in nostro possesso, le FSI sono alla ricerca di 40 mila assunzioni da mettere in campo per il prossimo futuro. Andiamo a scoprirne di più.

Nuovi concorsi all’interno delle Ferrovie dello Stato: promesse 40 mila assunzioni

Il piano delle FSI guarda al lungo periodo, considerato come il progetto aziendale per le nuove assunzioni prevede 40 mila nuovi dipendenti entro il 2031. Questo è stato comunicato dallo stesso Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha annunciato l’ambizioso traguardo con il Piano Industriale da mettere in atto tra il 2022 e il 2031. La linea dell’azienda segue coerentemente il lavoro effettuato negli scorsi due anni, con l’intenzione di crescere in termini di sviluppo, crescita interna e soprattutto nuovi investimenti.

Le nuove assunzioni all’interno di Ferrovie dello Stato

I settori che verranno toccati dalle nuove assunzioni all’interno di FSI, sono principalmente posizioni tecniche all’interno dell’azienda. I nuovi concorsi infatti ricercheranno le figure di tecnici, ingegneri, esperti in ambito digitale e delle energia rinnovabili. Per i lavori all’interno dei mezzi ferroviari, così come nelle stazioni, l’azienda ricercherà anche ulteriori figure con questi concorsi: operai, personale operativo per la mobilità, conducenti, macchinisti e manutentori.

Come annunciato dal Gruppo FS, l’azienda punta a rafforzare le competenze e le capacità operative di tutti i settori dov’è stato annunciato un intervento in fatto di assunzioni. Un’operazione che, per Ferrovie dello Stato, costerà un investimento vicino ai 190 miliardi di euro per i prossimi 10 anni.

Gli stipendi per i nuovi assunti dentro Ferrovie dello Stato

L’azienda ha chiarito anche la parte degli stipendi per i neo assunti. Un lavoratore di Ferrovie dello Stato percepirà annualmente tra i 18 mila e 38 mila euro, in cifre che ovviamente oscilleranno a seconda della posizione lavorativa che si effettuerà all’interno dell’azienda. Cifre che potrebbe nel tempo aumentare, considerati anche i fattori legati all’avanzamento della carriera all’interno della realtà aziendale.

Altre cifre sono possibili per il personale assunto come impiegato con Ferrovie dello Stato, che può aspettarsi cifre annuali vicino ai 26 mila euro. Per gli operai specializzati, invece, lo stipendio annuo potrebbe toccare la cifra di quasi 22 mila euro. Uno sforzo, anche per gli stipendi erogati, che rappresenta un impegno significativo di Ferrovie dello Stato verso il mercato del lavoro italiano.