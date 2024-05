Nuovo concorso Inps, quali sono i requisiti e le prove da sostenere: scadenza domanda il 13 Maggio

Uscito il nuovo bando di concorso dell’INPS: aperto per le posizioni dirigenziali all’interno dell’ente previdenziale italiano.

Tutto pronto per il concorso dell’INPS, con le domande per partecipare alla prova concorsuale che scadranno nella giornata di lunedì 13 maggio 2024. La prova permetterà di assumere nuovo personale all’interno dell’ente previdenziale italiano, in figure che avranno ruoli dirigenziali e contratti a tempo indeterminati. Tanti i ragazzi intenzionati a partecipare alla fase concorsuale, ma anche tante persone che probabilmente inoltreranno la domanda negli ultimi giorni a disposizione. Ecco come bisogna inoltrare la propria candidatura.

Il nuovo concorso dell’INPS in Italia

I candidati, per partecipare al concorso dell’INPS, devono avere dei precisi requisiti tecnici e soprattutto delle conoscenze nel mondo manageriale. I percorsi di studi che permettono di poter avvedere alla fase concorsuale, potranno essere trovati all’interno del bando all’Articolo 2. Tra le molteplici skills che sono richieste ai singoli candidati che vogliono prendere parte alla prova, si evidenzia la capacità di problem-solving, pensiero sistemico, gestione dei processi, sviluppo dei collaboratori, propensione al cambiamento e la capacità di prendere decisioni in maniera responsabile.

Le fasi del concorso INPS: come si compone

Il concorso dell’INPS si divide prettamente in tre fasi, tutte diverse per tipologia delle prove. Il processo della selezione partirà con la valutazione dei titoli di studi, con la commissione esaminatrice che verificherà i titoli accademici e professionali dei singoli candidati concorsuali. Dopo questo primo filtro, si aprirà la fase delle prove scritte: questa si dividerà in due prove distinte, dove si verificheranno le competenze tecniche a livello informatico e le competenze d natura manageriale. Qualora si superasse questo secondo step, si passerebbe alla terza e ultima fase del concorso: la prova orale. Questa permetterà di valutare le capacità, le attitudini e le motivazioni individuali per svolgere un lavoro all’interno dell’INPS.

Come spiega il bando, il superamento delle prove scritte è un requisito indispensabile per accedere alla prova orale.

Le scadenze per partecipare al concorso dell’INPS

Per chi fosse interessato a partecipare al concorso dell’INPS, la domanda di candidatura potrà essere inoltrata solamente online. L’operazione si potrà eseguire tramite il sito del Portale Reclutamento “inPA”, con le domande che dovranno essere consegnate entro il 13 maggio 2024 alle 23:59.

Sul Portale Reclutamento “inPA”, i singoli candidati che vogliono prendere parte alla prova dovranno compilare un modulo digitale. Il format sarà disponibile fino al giorno della scadenza per il bando di concorso. Per altre delucidazioni sulla prova concorsuale, ulteriori notizie verranno pubblicate sul sito dell’INPS. Un’opportunità unica che gli interessati non possono assolutamente perdere per nessun motivo.