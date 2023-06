Offerta di lavoro a Pomezia, azienda locale ricerca operai metalmeccanici

Importante offerta di lavoro nella zona di Pomezia, dove un’azienda locale sta facendo delle selezioni per poter assumere nuovo personale al suo interno. La realtà imprenditoriale, attiva nel campo della metalmeccanica, ricerca per l’appunti nuovi operai metalmeccanici da inserire all’interno delle proprie unità. Tale proposta di lavoro è aperta a tutte quelle persone che possono essere interessate a questo mestiere.

La ricerca di operai metalmeccanici per un’azienda di Pomezia

L’azienda in questione, ha indetto una comunicazione pubblica per cercare nuovo personale. Gli operai metalmeccanici che verranno assunti con l’offerta di lavoro, infatti, saranno impegnati nel montaggio di interruttori elettronici, tipologia di lavoro in cui la realtà imprenditoriale si è specializzata nell’arco della sua carriera lavorativa.

I requisiti per essere assunti nell’azienda metalmeccanica

Facendo riferimento all’annuncio di lavoro dell’azienda di Pomezia, l’offerta non si limita solamente a operai metalmeccanici professionisti e al momento senza occupazione lavorativa. Possono rispondere all’annuncio, infatti, anche le persone che non hanno esperienza nel campo della metalmeccanica. La stessa realtà aziendale infatti apre le porte a tutte le persone, a patto che abbiano la voglia di approcciarsi a questo mestiere e imparare a padroneggiarlo anche per successive esperienze lavorative.

Come rispondere all’offerta di lavoro nel Comune di Pomezia?

Per i propri candidati, l’azienda di Pomezia assicura l’assunzione immediata di tutti gli elementi che verranno ritenuti validi. Per poter rispondere alla domanda di lavoro della realtà aziendale, i soggetti interessati dovranno inviare il proprio Curriculum Vitae all’indirizzo email: contabilita@tregi.srl .

A chi è rivolta l’offerta lavorativa?

Non solo operai professionisti o in attesa di fare la prima esperienza professionale in questo campo. L’azienda con sede a Pomezia, all’interno del proprio annuncio di lavoro, mette in chiaro come l‘offerta sia rivolta indistintamente a uomini o donne desiderosi di fare questo mestiere. Un’offerta che, inoltre, non tiene conto, per i sensi di legge, di età e nazionalità.