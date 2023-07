Offerta di lavoro a Zoomarine: ecco tutte le posizioni lavorative aperte

Riparte l’Estate al parco divertimenti di Zoomarine, che per affrontare la stagione ricerca nuove figure professionali da inserire all’interno del proprio staff. Per l’occasione, la struttura cerca diverse personalità da inserire all’interno del proprio gruppo di lavoro, con posizioni lavorative aperte per le figure di: addetti alla manutenzione del parco; infermieri professionali; banconisti e addetti alla cassa della ristorazione; cuochi; addetto allo scarico delle merci; fotografi; addetti ai servizi generali di pulizia del parco e addetti al parcheggio.

Le offerte di lavoro a Zoomarine: gli addetti alla manutenzione

Tra le posizioni aperte da Zoomarine, quella di addetti alla manutenzione del parco divertimenti. Il candidato deve preferibilmente avere il diploma di scuola media superiore, una buona preparazione sull’idraulica, con riferimento a cloro e funzionamento delle pompe, le conoscenze di base in muratura, elettricità e falegnameria, saper utilizzare le attrezzature per la manutenzione degli impianti, possedere le conoscenze di base nella riparazione degli strumenti.

La ricerca di infermieri professionali

I candidati a questa posizione devono possedere: il diploma di laurea in scienze infermieristiche, l’iscrizione all’albo professionale, gradita precedente esperienza nel settore, buona dimestichezza con il pacchetto Office, soprattutto Excel, gestione della posta elettronica, responsabilità, puntualità, ottime doti relazionali e comunicative, capacità organizzativa e di problem solving.

Banconisti e addetti alla cassa della ristorazione

Per queste posizioni, i candidati ideali devono possedere: il diploma scuola superiore, esperienza pregressa in ruoli di cassa, forte propensione ai rapporti interpersonali, buona conoscenza della lingua inglese, capacità di lavorare in squadra, dinamicità, problem solving, autonomia.

La ricerca di nuovi cuochi

Per questa posizione lavorativa, i requisiti sono: preferibilmente il diploma di scuola media superiore a indirizzo alberghiero, esperienza pregressa nel ruolo, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving, preferibilmente non fumatori, possesso di HACCP. Completano il profilo dinamicità e capacità di lavorare in squadra.

Gli addetti allo scarico merci

Per questa posizione, i requisiti da soddisfare sono: esperienza pregressa in attività di carico, scarico, movimentazione delle merci, preferibilmente diploma di scuola media superiore, dinamicità, responsabilità, precisione e puntualità.

Posizioni aperte per l’assunzione di fotografi

Per tale lavoro, il candidato ideale deve possedere: ottime capacità relazionali e attitudine a un lavoro di comunicazione, buona conoscenza delle tecniche di fotografia, forte attitudine commerciale, orientamento al cliente, orientamento al risultato, buona conoscenza della lingua inglese, diploma di scuola media superiore. Completano il profilo la capacità di lavorare in squadra e di problem solving.

Addetti ai servizi generali di pulizia del parco

Per tale mansione, il candidato deve avere i seguenti requisiti: preferibilmente il diploma di scuola media superiore, precedente esperienza nel settore, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving. Completano il profilo responsabilità e puntualità.

Gli addetti al parcheggio

Per questa mansione, il candidato deve avere questi requisiti: preferibilmente diploma di scuola media superiore, precedente esperienza nel settore, propensione ai rapporti interpersonali e al problem solving. Completano il profilo responsabilità e puntualità.

Come fare domanda di lavoro a Zoomarine