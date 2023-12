Offerte di lavoro a Roma e nel Lazio per Natale 2023: ecco dove e quali

Il settore ferroviario ed energetico in Italia è in continua crescita, con nuove opportunità di lavoro che si aprono ogni giorno, come dimostrano le offerte di lavoro per il periodo natalizio a Roma e nel Lazio. Le compagnie ferroviarie, come il Gruppo FS, Italo, e GTS Rail, stanno investendo in nuove infrastrutture e tecnologie, creando nuove posizioni per professionisti qualificati in ingegneria, manutenzione, sicurezza, e altre aree. Anche il settore energetico, con la crescente domanda di energia rinnovabile, offre nuove opportunità di lavoro per esperti in tecnologie verdi, come l’energia solare, eolica, e idroelettrica.

Offerte di lavoro a Roma e nel Lazio per dicembre 2023

Il Gruppo FS è il principale operatore ferroviario in Italia, e offre un’ampia gamma di opportunità di lavoro in tutte le aree del settore. Tra le posizioni attualmente aperte, figurano:

Specialisti impianti di stazione (professionista incendio)

Project engineer

Project planner

Direttori dei lavori

Geofisico

Esperti in sistemi e dispositivi di segnalamento ferroviario

Esperti cabina – piazzale

Esperti in sistemi di railway traffic management

Strategy & business development analyst

Specialista amministrativo e appalti

Operatore polivalente condotta e manovra – esperti

Direttore dei lavori – ingegnere civile

Direttore dei lavori – architettura

Specialista reclutamento e selezione del personale

Proposal manager

Specialisti collaudi statici

Risk analyst

Progettista geologia

Progettista idraulico

Assistente lavori realizzazione opere civili

Controller

Project manager assistant

Progettista acustica ambientale

Cyber security services management specialist

Esperto in appalti pubblici

Specialista senior modelli e processi afc

Progettista impianti tecnologici

Progettista cantierizzazione – interferenze sottoservizi

Specialista tecnico di offerta

Progettista ingegneria di sistema

Le offerte di lavoro per entrare in Italo e GTS Rail

Italo, la seconda compagnia ferroviaria privata in Italia, offre opportunità di lavoro in posizioni come:

Addetto Loyalty & CRM

Content Management Internazionale

Pricing Analyst – Stage

Controller

Diplomati e Laureati Categorie Protette

Macchinista

Preparatori del treno con esperienza

Scuola Allievi Preparatori del treno

Manovratori Junior

GTS Rail, una società di manutenzione e riparazione di materiale rotabile, cerca istruttori/esaminatori riconosciuti e macchinisti.

Le assunzioni in Enel nel periodo di Natale 2023 a Roma e nel Lazio

Enel, il principale operatore energetico in Italia, offre opportunità di assunzione per diplomati tecnici in posizioni tecniche-operative. Le posizioni richiedono competenze tecniche specifiche (elettriche/elettroniche/meccaniche) e sono aperte a giovani senza esperienza. Le assunzioni prevedono un contratto di apprendistato di 36 mesi. Il settore ferroviario ed energetico in Italia offre un’ampia gamma di opportunità di lavoro per professionisti qualificati in diverse aree. Le compagnie ferroviarie ed energetiche sono alla ricerca di talenti per contribuire alla crescita e alla modernizzazione del settore. Se sei interessato a lavorare nel settore ferroviario o energetico, ti invitiamo a visitare i siti web delle compagnie interessate per saperne di più sulle posizioni aperte e per candidarti.