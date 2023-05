Primark assume a Roma: profili richiesti, requisiti e come fare domanda

Primark apre a nuove assunzioni, cercando 60 nuovi dipendenti per le sedi di Roma e del resto d’Italia. La multinazionale irlandese, solo sul territorio della Città Eterna conta di collocare il nuovo personale nelle tre sedi sul territorio (Maximo al Laurentino, il centro commerciale di Roma Est e a Velletri). Le nuovi assunzioni, infatti, secondo il progetto dell’azienda andranno a rinforzare e consolidare la qualità dell’attuale staff di vendita del marchio.

Le nuove assunzioni in Primark

Su tutta Italia, la multinazionale irlandese ricerca almeno 60 nuovi dipendenti. Questa cifra dovrà essere divisa per i ruoli cui va cercando la stessa azienda. In tal senso, solo per Roma si cercano queste figure:

Addetti alle vendite : con una preferenza per i candidati che hanno già maturato un’ esperienza precedente nel campo del commercio al dettaglio e abbiano passione per la moda e siano disponibili ad orari flessibili;

: con una preferenza per i candidati che hanno già maturato un’ esperienza precedente nel campo del commercio al dettaglio e abbiano passione per la moda e siano disponibili ad orari flessibili; Department Manager : con esperienza pregressa nel ruolo specifico di almeno 2 anni maturata nel mondo retail/Gdo, capacità nella gestione e formazione di un team, disponibilità ai trasferimenti;

: con esperienza pregressa nel ruolo specifico di almeno 2 anni maturata nel mondo retail/Gdo, capacità nella gestione e formazione di un team, disponibilità ai trasferimenti; Team Manager: in questo caso con esperienza passata nella mansione di almeno 1 anno nel mondo retail/Gdo, con disponibilità ai trasferimenti.

I piani di Primark per l’espansione della propria azienda

L’azienda britannica specializzata in vendita per la casa e l’abbigliamento, già conta negozi in 14 Paesi del mondo. Un progetto, però, che la stessa Primark ha intenzione di far ulteriormente ingrandire da qui ai prossimi anni. In tal senso, la stessa multinazionale si pone l’ambizioso obiettivo di aprire altri 130 negozi in giro per il mondo entro il 2026. Dinamiche che, a questo punto, lasciano intendere come da qui la futuro le assunzioni di oggi non saranno un caso isolato, così come non dovrebbe meravigliare l’apertura di ulteriori punti vendita del marchio irlandese nella città di Roma o nelle località sparse per la Regione Lazio.