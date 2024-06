Rai, cerca personale da assumente in tutta Italia: requisiti richiesti e stipendio

La Rai apre a nuove assunzioni, ricercate 15 posizioni lavorative: annuncio anche per ingegneri meccanici ed elettrici

Tornano le assunzioni in Rai. All’interno della famosa azienda radiotelevisiva italiana, in queste ore sono state aperte quindici posizioni lavorative, tutti diverse per ruolo all’interno della realtà aziendale. Le assunzioni sono già disponibili online e rintracciabili anche attraverso Google, spaziando tra ruoli all’interno della regia dei programmi, i servizi all’interno degli studi televisivi e le comparse per le registrazioni televisive.

Rai apre alle nuove assunzioni

Tante sono le posizioni richieste in RAI in questo periodo. Da due settimane l’azienda di radiotelevisione, insieme alle proprie realtà satellitari, ha fatto girare numerose offerte di lavoro per le persone interessate. La prima offerta è legata alla ricerca di un ingegnere meccanico, che avrà un contratto indeterminato con l’azienda. Chi opererà in questo campo, dovrà interessarsi dei processi di engineering e gli interventi tecnici sul patrimonio immobiliare dell’azienda.

I requisiti per la persona sono:

la laurea magistrale in Ingegneria Meccanica;

conoscenza dei software Autocad e Adobe Acrobat;

conoscenza del pacchetto Office;

conoscenza della Lingue Inglese B2;

capacità di analisi e pianificazione.

Sono inoltre richieste delle competenze trasversali e preferenziali:

Indirizzo di studio termotecnico;

conoscenza dei software Revit e Microsoft Project;

pregressa esperienza in progettazione d’impianti per il trattamento di aria, termo fluidici, idrici-sanitari e antincendio;

pregressa esperienza nella direzione dei lavoro;

capacità relazionali, flessibilità e propensione a lavorare in team.

La richiesta per altri ingegneri nell’azienda

La Rai ricerca anche la figura di un ingegnere elettrico, che avrà un contratto subordinato a tempo indeterminato. La figura dovrà operare nel gruppo della progettazione, oltre alla realizzazione di reti di distribuzione dell’energia MT e BT, impianti per l’alimentazione di gruppi elettrogeni e di continuità, di gruppi illuminotecnici ordinari e di emergenza. Inoltre gestirà gli interventi di conduzione sugli impianti elettrici.

I requisiti sono:

laurea magistrale in Ingegneria Elettrica ed Elettrotecnica;

utilizzo di Autocad e Adobe Acrobat;

conoscenza pacchetto Office;

conoscenza lingua inglese B2;

capacità di analisi e pianificazione.

E’ richiesta inoltre una pregressa esperienza per la progettazione di impianti elettrici in bassa e in media tensione, illuminazione, trasmissione dati e impianti speciali.

Altre posizioni aperte in Rai

La Rai inoltre ricerca altre figure tecniche per la propria azienda: un Media Researcher Junior per progettare le ricerche di mercato; una banchista per la gelateria all’interno dell’azienda a Nuovo Salario; due operatori di ripresa che lavoreranno negli studi di Torino; tecnici della produzione per la sede di Trieste, un addetto alla Direzione Clienti per il mercato estero; operatori di ripresa (8 a Roma, 8 a Milano, 3 a Napoli, 1 a Torino); aiuto regia (uno a Roma, 4 a Milano, 2 a Napoli e uno a Torino); due comparse per una serie tv a Napoli; figuranti per una serie tv in Piemonte, un maestro d’orchestra specializzando nelle tipologie di viola e i figuranti per la seriet tv “Un passo dal cielo 8”.