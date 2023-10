Roma arruola 800 vigili urbani, al via le prove orali: calendario dei candidati

Iniziano le prove orali legate al maxi concorso per la Polizia Locale di Roma Capitale. Il Comune, con queste prove, ha intenzione d’infoltire il proprio corpo di sicurezza comunale con altri 800 agenti. I candidati, dopo due prove scritte e la prova fisica, ora si preparano a sostenere l’orale con la commissione esaminatrice, ovvero l’ultimo step per accedere alla tanto desiderata divisa da vigile urbano.

Partono le prove orali del concorso per 800 nuovi vigili urbani a Roma

Chi riuscirà a superare anche l’ultimo step della prova orale, potrà vestire la divisa con un contratto inditerminato nelle forze della Polizia Locale capitolina. Le posizioni erano aperte per agenti che andranno a ricoprire i ruoli di “Istruttore di Polizia Locale”, “Area degli Istruttori” e “Famiglia Vigilanza”. Il calendario che chiamerà i singoli candidati alla prova orale, è uscita nella giornata di ieri sul sito del Campidoglio.

Il periodo delle prove orali per l’ingresso nella Polizia Locale

Le prove orali si terranno tra il 9 novembre e il 18 dicembre 2023, come stabilito dall’articolo 6 del bando di concorso per accedere alla Polizia di Roma Capitale. La prova si svolgerà presso i locali della Scuola di Polizia Locale in piazza Cinecittà 11. Per ogni singolo candidato, che ha superato le prove fisiche. È stato comunicato il giorno e l’orario in cui dovranno presentarsi alla sede per sostenere la prova orale.

Cosa dovranno fare i candidati per la prova orale?

Oltre a discutere le tematiche di studio richieste per la prova, i singoli candidati dovranno presentarsi alla Scuola di Polizia Locale di Roma Capitale muniti di un proprio documento di riconoscimento. Ovviamente, la documentazione presentata agli esaminatori del concorso, dovrà essere in corso di validità, sennò pena il respingimento dalla quarta prova inerente il concorso di Roma Capitale. Eventuali aggiornamenti, che potrebbero presentarsi, verranno diffusi attraverso il sito internet del Comune capitolino.