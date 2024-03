Roma, obiettivo 4 mila assunzioni per i prossimi tre anni: via al reclutamento di vigili e prof

Il Comune di Roma Capitale annuncia 4 mila assunzioni entro il 2026: ecco quali settori verranno rafforzati nel settore pubblico.

Il Comune di Roma guarda alle nuove assunzioni. La Giunta del sindaco Roberto Gualtieri ha approvato un piano aziendale, che permetterà alla realtà comunale di assumere 4 mila persone nei ruoli dove ora si esige maggiore necessità nel servizio pubblico. Secondo il documento approvato negli Uffici del Sindaco, il piano aziendale permetterà di effettuare le migliaia di assunzioni da qui al 2026.

Le nuove assunzioni all’interno del Comune di Roma

Il Comune ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che recentemente è stato approvato dalla Giunta, mira a colmare le gravi carenze di personale in diversi settori gestiti da Roma Capitale. I settori interessati, facendo riferimento al numero delle assunzioni, porteranno nuovi operatori all’interno del sistema scolastico capitolino e poi nelle fila della Polizia Locale in vista del Giubileo.

Le nuove assunzioni del Comune di Roma in vista del Giubileo

Entro la fine del 2024, quindi in previsione del Giubileo, Roma Capitale punta ad assumere 1.176 lavoratori. Di questi professionisti, 800 unità saranno destinate solo alla Polizia Locale, realtà che esige nuove assunzioni per la gestione dell’Anno Santo romano. Gli operatori che entreranno nelle fila dei vigili urbani, per essere pronti in vista del Giubileo, inizieranno a operare all’interno della Città Eterna già dalla fine di questo autunno 2024.

Tutte le assunzioni di Roma Capitale da qui al 2026

Come precisato sopra, le assunzioni non interesseranno solamente la Polizia Locale di Roma Capitale. Il Comune effettuerà ulteriori ingressi, che andranno a toccare diversi settori del servizio pubblico:

181 funzionari istruttori;

127 assistenti sociali;

31 giardinieri;

10 operai;

18 dirigenti.

Le progressioni di carriera al Comune di Roma

Per i settori gestiti dal Comune di Roma, tanti dipendenti potrebbero vedere una crescita nel loro status lavorativo. Roma Capitale ha promesso la progressione di carriera per oltre 2 mila professionisti, che toccheranno principalmente i dipendenti comunali. Oltre a nuove responsabilità e una valorizzazione del dipendente, ci sarà anche un beneficio sullo stipendio annuale.