Wizz Air assume: la compagnia aerea cerca personale a Roma, requisiti e come candidarsi

Buone notizie per chi ha sempre sognato di lavorare per una compagnia aerea. Wizz Air, compagnia low cost in crescente espansione, sta assumendo nuovo personale. A tale scopo, è previsto a Roma questa settimana un open day volto a rendere noto tutte le posizioni lavorative offerte dall’azienda.

Wizz Air assume: i profili ricercati

Wizz Air è una compagnia aerea in crescente espansione. Infatti, dall’inizio dell’anno la compagnia ha realizzato oltre 400 assunzioni e, durante l’estate, ha inaugurato altre 32 tratte da Fiumicino. In questo momento, la compagnia aerea sta reclutando nuovo personale per rafforzare la propria rete. Ma quali sono i profili cercati? Personale di cabina, primi ufficiali, cadetti con e senza qualifica di volo, nonché posizioni relative all’equipaggio di volo. Tutti i profili lavorativi ricercati restano comunque consultabili sul sito della compagnia.

L’open day

L’open day previsto da Wizz Air si svolgerà a Roma presso il Best Western Plus Hotel in via Principe Amedeo 5/B alle ore 10. La registrazione all’evento non è obbligatoria. La compagnia aerea invita tutti i candidati all’open day che si svolgerà nella Capitale il prossimo 6 novembre.