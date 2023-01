Arriva la neve alle porte di Roma e tutto si tinge di bianco: ecco le immagini meravigliose (FOTO)

Dopo un lungo periodo con un clima ben al di sopra della media del periodo, le temperature sono scese tanto da far arrivare le prime nevi anche in alcune zone della Regione Lazio. Come da annuncio dei meteorologi, il periodo delle vacanze natalizie ha lasciato spazio a temperature piuttosto miti, ma il vortice di gelo annunciato dagli esperti, proveniente dalla Russia e dai Paesi scandinavi, sembra abbia fatto capolino anche sulla nostra penisola, portando un calo delle temperature anche nel Lazio.

In quali località ha nevicato

E le prime nevi sono arrivate in alcuni comprensori sciistici della Regione. Ad aggiornarci sulle situazione è Meteo Lazio che ha sottolineato l’arrivo della neve sul Monte Terminillo, a Livata, a Campo Staffi, sui Monti Ernici a Campocatino e a Forca d’Acero nel reatino.

Nonostante in questo periodo dell’anno, solitamente, gli sciatori avevano già potuto lanciarsi sulle piste da sci da tempo, quest’anno il freddo e la neve si sono fatte attendere. Ma già ieri e il 9 gennaio la neve ha iniziato a imbiancare diverse località sciistiche della zona . Al momento ancora brevi nevicate che lasciano, però, ben sperare non solo per gli amanti dello sport, ma anche per gli operatori turistici in attesa dell’apertura dei campi da sci per poter accogliere il turismo e quindi dare impulso all’economia.

Il meteo annuncia nevicate

È ancora una volta Meteo Lazio a fornire informazioni sulla situazione della neve e immagini grazie alle webcam, dei comprensori sciistici del Lazio. Nei prossimi giorni è prevista ancora neve che dovrebbe consentire agli appassionati di raggiungere le località sciistiche della regione e cimentarsi finalmente, in qualche discesa. D’altro canto già a partire da stasera, mercoledì 11 gennaio, e per domani, è previsto un peggioramento del meteo che annuncia nevicate, con fiocchi fino a 1300 metri in provincia di Rieti e 1000 metri nelle zone interne.