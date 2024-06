Bus e treni gratis nel Lazio fino al 15 settembre (ma solo per questi utenti)

Torna l’iniziativa “Lazio in tour gratis 2024”. Autobus e treni – entro i confini Regionali – saranno completamente gratuiti fino al prossimo 15 settembre. Ma solo per questa categoria di utenti: come funziona la promozione e quali requisiti bisogna avere.

In giro per il Lazio, magari con destinazione il bellissimo litorale, e senza spendere un centesimo. E’ questa la promozione lanciata dalla Regione che interesserà l’intera rete Cotral e quella di Trenitalia, entro i confini territoriali. In questo modo, fino al prossimo 15 settembre, praticamente tutta la stagione estiva, spostarsi sarà senza dubbio più economico. Tuttavia la promozione non è per tutti ma è riservata ad una specifica categoria di viaggiatori: vediamo dunque i requisiti e soprattutto quali sono le modalità per accedervi.

Lazio in tour gratis 2024: si parte il 1 luglio

Intanto precisiamo le date. Sì perché quest’anno, a differenza delle passate edizioni, la Regione Lazio ha deciso di anticipare i tempi. L’iniziativa, chiamata “Lazio in tour gratis”, partirà infatti già da lunedì prossimo, 1 luglio 2024. Come detto proseguirà poi per tutto luglio e agosto, terminando infine a metà settembre. In queste ore è stata approvata la delibera di riferimento dalla Giunta regionale del Lazio che segue la proposta dell’assessore alla Mobilità, e Trasporti, Fabrizio Ghera, di concerto con l’assessore alla Cultura, alle Pari Opportunità e alle politiche giovanili e della famiglia, Simona Baldassarre.

Chi può viaggiare gratis nel Lazio quest’estate: l’iniziativa riservata ai giovani, i requisiti

La promozione è riservata a tutti i ragazzi della Regione entro tuttavia un range specifico d’età. Altro requisito fondamentale è la residenza. Di seguito dunque tutti i criteri per poter aderire a Lazio in tour gratis 2024:

Avere un’età compresa tra i 14 ed i 29 anni

Essere residenti i uno dei Comuni del Lazio

Essere iscritti alla LAZIO YOUth CARD

Quali mezzi si possono usare: come funziona la promozione

Chi è in possesso di questi requisiti potrà viaggiare gratis sui mezzi Cotral e Trenitalia in seconda classe all’interno dei confini della Regione Lazio. Una volta attivata, “Lazio in Tour Gratis” darà la possibilità ai giovani di usufruire del servizio gratuito dei mezzi di trasporto per la durata di 30 giorni consecutivi.

A questo proposito dichiarano gli assessori Ghera e Baldassarre: