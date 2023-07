Calendario scolastico 2023/2024: quando inizia e quando finisce la scuola, tutti i ponti

Per quasi tutte le Regioni del Paese è già pronto il calendario dell’anno scolastico 2023-2024, con le date di inizio e fine delle scuole, delle vacanze di Pasqua, Natale e i vari ponti. Il calendario rappresenta una informazione importante per gli studenti e le famiglie che avranno così la possibilità di organizzare le proprie vacanze e altri viaggi con buon anticipo. Sono però possibili ulteriori variazioni da scuola a scuola, anche nello stesso comune. Fondamentale sarà comunque attenersi alle linee guida nazionali, come quelle dettate dalla legge 467 del 9 agosto 1986, che impone almeno 200 giorni di lezione l’anno. Curiosamente e per la felicità degli studenti il prossimo anno scolasti sarà particolarmente ricco di giornate extra di vacanza, in quanto feste e ponti cadono in periodi strategici.

Ponti e festività

La prima festività in programma dopo l’inizio dell’anno scolastico è quella di Ognissanti il 1 novembre. Alcuni istituti potrebbero decidere di chiudere anche il giorno 2. Poi sarà la volta del ponte dell’Immacolata; ponte perché l’8 dicembre cadrà di venerdì. Natale e santo Stefano invece cadranno di lunedì e martedì con le vacanze che inizieranno il venerdì precedente. Pasqua e Pasquetta saranno il 31 marzo e il 1 aprile. Poi ci sarà il probabile ponte del 25 aprile 2024 che sarà un giovedì. Il 1 maggio invece sarà un mercoledì. Il 2 giugno invece sarà sabato, quindi niente vacanze.

Quando iniziano e finiscono le scuole nel Lazio

Per quanto riguarda il Lazio le scuole inizieranno il 15 settembre e termineranno l’8 giugno 2024. Vacanze e ponti consistenti saranno particolarmente due. Dal 23 dicembre al 7 gennaio 2024 per le vacanze di Natale e dal 28 marzo al 2 aprile 2024. Curiosità: l’anno scolastico più lungo sarà nella provincia autonoma di Bolzano. Qui le scuole inizieranno il 5 settembre e termineranno il 14 giugno 2024.