Comuni plastic free 2024, sei le città virtuose nel Lazio

Oggi, 9 marzo, è la giornata riservata alla premiazione dei Comuni Plastic Free del 2024. Una cerimonia che si terrà nel Teatro Carcano di Milano, nel corso della quale saranno ben sei i Comuni del Lazio insigniti del riconoscimento tra le 111 amministrazioni locali che hanno superato la valutazione del comitato interno che hanno espresso il loro parere basandosi su vari parametri: lotta contro gli abbandoni illeciti, sensibilizzazione del territorio, gestione dei rifiuti urbani, attività virtuose dell’ente e collaborazione con la onlus.

La terza edizione dell’evento, nato appunto nel 2019, vedrà la consegna di 1, 2 o anche tre tartarughe, riconoscimento ideato dall’associazione di volontariato impegnata a contrastare l’inquinamento da plastica, ai Comuni premiati.

La soddisfazione del fondatore di Plastic Free

“In appena un biennio, i Comuni Plastic Free sono raddoppiati – dichiara Luca De Gaetano, fondatore e presidente di Plastic Free Onlus – Un successo che testimonia come l’attenzione per l’ambiente e le future generazioni si diffonda sempre più tra le realtà locali, che presidiano il territorio. Attivando sinergie e dando concretezza alle collaborazioni con le Istituzioni possiamo velocizzare il cambiamento in positivo del nostro splendido Paese. Ringrazio le Amministrazioni comunali per l’importanza del loro impegno per l’ambiente che abbiamo certificato dopo attenta analisi e il Comune di Milano per averci ospitato. Plastic Free – conclude il presidente De Gaetano – sarà al loro fianco nel percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale”.

I Comuni della Regione Lazio insigniti della tartarughina

Un evento quello di oggi che accenderà i riflettori anche sei Comuni della Regione Lazio che sono risultati virtuosi in questa lotta all’abbandono indiscriminato della plastica. La tartaruga, simbolo dell’impegno profuso contro l’inquinamento da materiale plastico, verrà consegnato, infatti, anche agli enti locali di Maenza, Pontinia, Sermoneta, Sperlonga (Latina), Viterbo (Viterbo), Colleferro (Roma).