Concertone di Capodanno a Roma, D’Amato contro Madame: “Manda un messaggio sbagliato dopo due anni di Covid”

Si sapeva che sarebbe finita così: la presenza di Madame sul palco del Concertone di Capodanno apre la polemica. Una diatriba tutta in casa Partito Democratico, dove l’attuale Assessore alla Sanità, oltre che candidato alla Presidenza della Regione Lazio, Alessio D’Amato, critica aspramente la scelta di mantenere la cantautrice vicentina nella scaletta dell’esibizione del 31 Dicembre sera al Circo Massimo. Una questione di coerenza verso le politiche portate avanti dall’Amministrazione comunale e regionale verso i vaccini, che rischiano di aprire un braccio di ferro con il sindaco Roberto Gualtieri.

D’Amato su Madame al Concertone: “Bisognerebbe evitare”

Madame, come sappiamo dalle cronache, è finita nell’inchiesta di vaccini e green pass falsi all’interno della provincia di Vicenza. Una condizione che ne ha subito messo in dubbio la presenza, sia al Concertone di Capodanno, che successivamente sul palco del Teatro Ariston al Festival di Sanremo. Alessio D’Amato rompe il silenzio all’interno del Centrosinistra romano sull’argomento, pur cosciente che tale voce potrebbe avere forti ripercussioni in vista delle imminenti Regionali sul Lazio: “Ho passato due anni a combattere il Covid. Dopo la battaglia che abbiamo fatto – ha scritto l’Assessore sul proprio profilo Facebook – la vicenda della cantante Madame mi lascia esterrefatto. Se siamo riusciti a tornare a organizzare grandi eventi e concerti lo dobbiamo ai vaccini. Auspico che, almeno dal palco del Circo Massimo, lanci un messaggio di fiducia nella scienza e nei vaccini”.

Per Madame si ipotizza il reato di falso ideologico ai danni del sistema sanitario nazionale. Una truffa allo stato. Il suo nome compare nell’inchiesta della procura di Vicenza che dieci mesi fa portò all’arresto dei medici Daniela Grillone Tecioiu ed Erich Volker Goepel e del compagno della dottoressa, Andrea Giacoppo. Il nome di Madame era nell’elenco dei pazienti di Daniela Grillone insieme ad altri personaggi, come la tennista azzurra Camila Giorgi. La presenza dell’artista allo show del Circo Massimo (al fianco di Elodie, Franco 126 e Sangiovanni) può causare un danno di immagine alla capitale.