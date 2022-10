Covid, il bollettino evidenzia oggi nel Lazio 1.535 nuovi positivi: tutti i dati dell’Asl

Continua lo stato di monitoraggio del Covid all’interno della Regione Lazio, con il consueto bollettino della pandemia munito dei dati dei contagi, i ricoveri ospedalieri e gli eventuali decessi avvenuti per mano della malattia. Come sempre, l’Assessore alla Sanità regionale, Alessio D’Amato, ci fornisce gli aggiornamenti sullo stato della malattia.

“Oggi nel Lazio – spiega l’Assessore – su un totale di 10.944 tamponi, si registrano 1.535 nuovi casi positivi (-1.139), sono 2 i decessi (+2), 646 i ricoverati (+16), 29 le terapie intensive (-2) e 2.691 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi, addesso è al 14%. I casi a Roma sono a quota 998″. I sembrano mostrare una forte decrescita nei contagi, il che significherebbe in un buon contenimento della pandemia da parte della autorità sanitarie regionali. Ciò non toglie, però, come la malattia debba essere giornalmente monitorata e non si possa abbassare la guardia.

I dati delle ASL nel territorio

Ecco i numeri nel dettaglio, pervenutici direttamente dagli uffici di regione e dalle Asl dislocate sul territorio: