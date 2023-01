Elezioni Regionali Lazio, chi vince? I primi sondaggi sui candidati

Si avvicinano le elezioni per le Regionali Lazio, che si terranno il 12 e 13 febbraio 2023. Secondo i sondaggi, Francesco Rocca del Centrodestra sarebbe il favorito, ma anche Alessio D’Amato può ancora sperare nella vittoria a sorpresa del Centrosinistra. Quindi, chi vincerà le elezioni regionali Lazio 2023? Una domanda questa più che lecita, considerato come siamo nel pieno della campagna elettorale e con le urne che si apriranno, in contemporanea con la Regione Lombardia, il prossimo 12 e 13 febbraio.

Chi vincerà le elezioni Regionali Lazio nel mese di febbraio?

Con i sondaggi che si susseguono da ormai da diverse settimane, sono ormai ufficiali i nomi dei cinque candidati che saranno in campo alle elezioni regionali nel Lazio: Alessio D’Amato per il Centrosinistra e il Terzo Polo di Carlo Calenda e Matteo Renzi, Francesco Rocca per il Centrodestra, Donatella Bianchi per il Movimento 5 Stelle, Sonia Pecorilli per il Partito Comunista e Sonia Rinaldi per Unione Popolare.

Il Centrosinistra, per questa tornata elettorale, non è riuscito a evitare una frammentazione con il Partito Democratico che, a differenza di quanto avvenuto in Lombardia, nel Lazio ha scelto di allearsi con il Terzo Polo e non con il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte. Il Centrodestra invece andrà compatto a sostegno di Francesco Rocca, ex presidente della Croce Rossa Italiana e che di recente ha fatto parlare di sé soprattutto per le polemiche riguardanti la sua condanna in gioventù per spaccio di sostanze stupefacenti.

La parola dei sondaggisti per le elezioni laziali

I sondaggi fin qui realizzati, non sembrerebbero lasciare nessun dubbio o interpretazione ambigua: il grande favorito per le elezioni Regionali Lazio 2023 è proprio Francesco Rocca, ma l’assessore uscente D’Amato può sperare nel famoso “voto utile” per cercare di colmare il gap che al momento lo separerebbe dal candidato civico del Centrodestra. La legge elettorale delle elezioni regionali nel Lazio, come saprete, non prevede un ballottaggio: sarà eletto presidente il candidato capace di raccogliere anche un solo voto in più rispetto ai suoi sfidanti.

Per un sondaggio del 17 gennaio 2023 e realizzato da Izi, Francesco Rocca in questo momento sarebbe al 41,5% contro il 36,3% di Alessio D’Amato, con Donatella Bianchi più staccata al 18,9%.