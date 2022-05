Lotteria degli scontrini 2022, novità in merito: come funziona e cosa cambia

Torna anche per il 2022 la Lotteria degli scontrini, il concorso che può davvero esaudire qualche piccolo desiderio per chi ha la fortuna di vincerlo. In merito non mancano le novità, volte in parte a modificare il sistema vigente. Cerchiamo di fare chiarezza sulle modalità di partecipazione alla lotteria e non solo.

Lotteria degli scontrini: quali sono le novità per il 2022

In queste settimane l’esecutivo è al lavoro per modificare il meccanismo alla base del famoso concorso. L’idea di fondo sembrerebbe quella di prevedere delle estrazioni istantanee nel momento in cui si effettua l’acquisto. Per capirci, suddetto meccanismo è molto simile a quello dei comuni gratta e vinci. Ciò potrebbe rendere la lotteria degli scontrini maggiormente attrattiva per gli utenti che potrebbero sapere subito se hanno vinto o meno.

Tuttavia, al momento non è ancora chiaro se le estrazioni istantanee andrebbero a sostituire quelle settimanali e mensili attive fino a questo momento oppure se rappresenteranno un’alternativa aggiuntiva. Se il piano dovesse andare in porto, non è escluso che le novità vengano attivate già nel mese di luglio.

Come partecipare alla Lotteria degli scontrini

Per quanto riguarda invece le modalità di partecipazione al concorso, esse, non dovrebbero cambiare. Sarà infatti sufficienti essere maggiorenni e risiedere in Italia; in possesso di questi requisiti ciò che resta da fare è ottenere il propri codice lotteria (seguendo l’apposita procedura online) e mostrarlo al commerciante al momento di ogni acquisto cashless.

Per ogni euro speso verrà emesso un biglietto virtuale che permetterà automaticamente alle estrazioni in programma. Va infine ricordato che non consentono di partecipare alla lotteria gli acquisti online, quelli inferiori ad un euro e quelli effettuati nell’esercizio di attività di impresa, arte o professione.