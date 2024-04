Meteo pazzo nel Lazio, torna incredibilmente la neve: dal “mare agli sci” in tre giorni | FOTO

Incredibile ma vero. Dopo giorni di caldo quasi estivo il brusco calo delle temperature ha portato effetti imprevedibili nel Lazio: in queste ore, nonostante il periodo, una significativa nevicata ha imbiancato alcune località. Le immagini.

Weekend al mare, in settimana…sugli sci. Tempo davvero imprevedibile nel Lazio con scenari diametralmente opposti a distanza di pochi giorni: se nel fine settimana appena trascorso le spiagge del litorale sono state prese letteralmente d’assalto, nelle ultime ore è stato un inverno fuori tempo massimo a riprendersi la scena, quantomeno nelle località di montagna (ma anche nelle città la colonnina di mercurio è comunque scesa).

In ogni caso rivedere la neve ad aprile inoltrato fa un certo effetto: ecco allora dove ha nevicato e quali saranno le previsioni meteo per i prossimi giorni. Perché a questo punto, anche in vista del ponte del 25 aprile, può succedere davvero di tutto.

Torna la neve nel Lazio: le foto

In particolare nella giornata di ieri, mercoledì 17 aprile 2024, nel pomeriggio un’ondata di maltempo ha colpito la zona di Campo Staffi, nel Comune di Filettino, in provincia di Frosinone (siamo a meno di due ore da Roma). Ebbene, qui la neve è caduta copiosa andando a ricoprire strade e montagne.

Immagini che fanno ancora più effetto se paragonate a quelle scattate ad inizio aprile nella stessa zona – come in quella qui sopra riportata – ma con temperature completamente opposte: caldo e clima da mare subito dopo Pasqua, temperature da inverno pieno tra stanotte e stamattina. Basti pensare che in questo momento ci sono -1° e per oggi è prevista una minima di -6° (qui la webcam in tempo reale); il 6 aprile, data di quella foto, c’erano più di 20°.

Mauro Venditti (Rifugio Viperella): “Inverno anomalo, ben vengano queste nevicate”

In questi minuti abbiamo raggiunto telefonicamente Mauro Venditti, che proprio a Campo Staffi gestisce lo storico rifugio Viperella. “Questo inverno è stato difficile perché le temperature sono state calde e non c’è stata neve. Quindi queste nevicate di aprile fanno bene alle falde e sono importanti”, ci dice.

“Negli anni scorsi ha comunque nevicato ad aprile – prosegue Venditti – però vista la situazione di quest’anno sembra un caso eccezionale“. E all’orizzonte, viste le previsioni dei prossimi giorni, si profilano scenari impensabili fino a poche ore fa: “Ho parlato anche con il gestore degli impianti di Campo Staffi e se come previsto farà 40 cm di neve, addirittura è pronto ad riaprire il tapis roulant o eventualmente anche la seggiovia”.

“Se meteo lo permetterà siamo pronti anche noi con qualche iniziativa”

Uno scenario ai limiti del paradossale insomma, anche perché, nel caso del Viperella, si stavano praticamente iniziando gli eventi della stagione estiva: “Dal canto nostro stiamo ultimando il lungo programma delle attività estive con tante novità (non mancherà ad esempio il 20 e 21 luglio il consueto appuntamento con la festa della montagna con tantissime attività gratuite) ma siamo pronti ad “adattarci”. Se dovessero aprire gli impianti siamo pronti con gli snowboard e gli snowscoot e le passeggiate con ciaspole”.