Open Day vaccinale Lazio: 1.104 dosi somministrate in un giorno

Successo per l’Open Day dei vaccini per il Covid-19 in tutta la Regione Lazio: i medici hanno erogato oltre 1.000 dosi.

Un risultato straordinario ha contraddistinto l’Open Day Vaccinale anti-Covid nella Regione Lazio, con un totale di millecentoquattro dosi somministrate. Un impegno corale che ha coinvolto diverse strutture sanitarie sul territorio regionale, contribuendo in modo significativo alla campagna di vaccinazione di massa.

Il successo dell’Open Day vaccinale nel Lazio

Ecco la suddivisione delle dosi somministrate nelle diverse strutture:

279 dosi presso l’ASL Roma 2

209 dosi presso l’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Umberto I

156 dosi presso l’Azienda Ospedaliera S. Camillo Forlanini

155 dosi presso l’Irccs inmi L. Spallanzani

99 dosi presso l’ASL Roma 3

72 dosi presso l’Irccs Ifo Istituto Fisioterapici Ospedalieri

59 dosi presso l’ASL di Frosinone

55 dosi presso l’ASL Roma 6

20 dosi presso Sismed

L’iniziativa replicata oggi nel Lazio

Il successo dell’Open Day ha spinto le autorità sanitarie a replicare l’iniziativa. Oggi, 7 gennaio, è infatti in programma un nuovo Open Day per la vaccinazione anti-Covid. Tutte le persone dai 18 anni in su sono invitate ad accedere liberamente e senza prenotazione alle strutture delle Aziende Sanitarie, ospedaliere e degli istituti partecipanti.

I centri vaccinali attivi nel territorio laziale

Ecco i centri vaccinali che garantiranno il servizio: