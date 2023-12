Presepi viventi più suggestivi del Lazio: dove vederli

L’emozione di vivere l’esperienza della Natività dal vivo, la suggestione dell’atmosfera creata dalla ricostruzione degli ambienti, dei costumi, dei mestieri danno vita in diversi Paesi d’Italia alla realizzazione di Presepi viventi. Un’usanza che ha avuto origine nel 1223 a Greccio. Tra i tanti ve ne sono diversi che vengono allestiti nel Lazio, tra le province di Roma, Latina, Rieti, Frosinone e Viterbo. Scopriamone alcuni…

Presepi viventi a Roma e provincia

Cerveteri ha allestito la sua Natività, a Borgo Sasso, il 20 e il 21 dicembre scorsi. Sono stati i piccoli attori dell’Istituto comprensivo Marina di Cerveteri i veri protagonisti del Presepe Vivente “Il Bambino tra i Bambini. Una rappresentazione coinvolgente alla quale ha preso parte la cittadinanza che ha trascorso insieme ai suoi bambini un pomeriggio di gioia.

Anche Ladispoli è pronta a rivivere la magia del presepe vivente, l’appuntamento è come sempre il 26 e il 27 dicembre dalle 17, a presentarlo il presidente della Pro Loco, Claudio Nardocci, che annuncia: ‘Un presepe ancora più magico’. Quest’anno tante novità con un gioco di luci che evidenzierà ancor più la bellezza della rappresentazione, si entra da via Corrado Melone per addentrarsi in un bosco ricco di sorprese per rappresentare la Natività.

Tutto pronto anche per il Presepe Vivente di Jenne, dal titolo ‘Il Salvatore nasce a Jenne’. Sui monti Simbruini in provincia di Roma tornano con la magia del Natale anche attori chiamati a rappresentare la Natività. Un evento organizzato dal Comune, dalla Pro Loco e dall’associazione per la promozione dell’arte e della cultura Faedum. L’appuntamento per tutti è il 26 dicembre a partire dalle 16 e 30.

Si prepara ad allestire il suo Presepe Vivente anche Rocca Santo Stefano, il piccolo centro nella Valle dell’Aniene. Il centro storico della cittadina si vestirà per l’occasione accogliendo i numerosi visitatori che vorranno assistere il 27 dicembre e il 6 gennaio, a partire dalle 16 e 30, alla rappresentazione della Natività.

E domani, 22 dicembre, sarà dato spazio all’entusiasmo e alla creatività dei bambini della scuola ‘Angelini’ che metteranno in scena il Presepe Vivente a partire dalle 17, presso il centro di socializzazione ‘Il casale’. Un evento sostenuto dal XV Municipio al quale sono invitati a partecipare tutti.

Natività a Viterbo e provincia

Non solo Roma e Provincia si preparano a presentare i propri Presepi Viventi. Tantissimi gli appuntamenti nella Regione Lazio. In provincia di Viterbo il 26 e il 30 dicembre a partire dalle 16 si terrà il Presepe Vivente di Civita di Bagnoreggio. Il 26 nel Quartiere castello di Bolsena a partire dalle 18 e 30 verrà rappresentata la Natività. Mentre a Corchiano gli attori saranno chiamati a cimentarsi nella riproduzione della nascita di Gesù il 25, il 26 e il 30 dicembre oltre che il 1, il 6 e il 7 gennaio. E a Santo Stefano, il 1 e il 6 gennaio 2024, appuntamento anche con Il mistero della Natività di Montefiascone a partire dalle 17. Anche Tarquinia si prepara per il 26 e il 30 dicembre ad assistere alla rappresentazione della Natività. E per i cittadini di Vejano l’appuntamento con il Presepe Vivente è fissato il 26 dicembre, il 1 e il 6 gennaio 2024 a partire dalle 17. In piazza San Faustino a Viterbo, invece, il 26 dicembre, il 1 e il 5 gennaio, ‘Presepe della Solidarietà’.

Presepi Viventi Rieti

Non mancheranno anche i reatini di arrivare pronti all’appuntamento con il Presepe Vivente. Il 26 dicembre si terrà il Presepe di Santa Rufina, sempre il 26 a partire dalle 18.30 l’appuntamento è in via Roma per il Presepe Vivente a Torricella in Sabina.

La tradizione del Presepe a Latina e Provinia

Latina torna con due eventi entrati nella tradizione: il presepe Vivente di Maranola, frazione di Formia, che si terrà il 26 dicembre, il 1 e il 6 gennaio 2024 a partire dalle 16 e 30 e anche quello che viene allestito il 28 e il 29 dicembre nel piccolo borgo di Suio nel Comune di Castelforte.

Tanti appuntamenti anche a Frosinone

Non mancano i tantissimi appuntamenti con i Presepi viventi in provincia di Frosinone: a Trevi nel Lazio, il 26 dicembre dalle 18 in piazza IV Novembre e Viale Cesare Battisti il ‘Presepe Vivente e calata della Stella’; Ad Anagni, Presepe Vivente di San Pancrazio dal 4 al 7 gennaio a partire dalle 17 nel rione Tufoli; a Castelnuovo Parano il 30 dicembre nell’Auditorium comunale rappresentazione della Natività; a Castro dei Volsci il 26 dicembre il 1 e il 6 gennaio 2024, ‘Il Paese diventa Presepe’ con appuntamenti a partire dalle 12; il 26 dicembre nel piazzale della Chiesa Sacra Famiglia a Frosinone con inizio alle 17, il Presepe Vivente; il 29 e 30 dicembre alle 17 presepe Vivente di Pofi e a Trivigliano il 26 dicembre e il 1 gennaio 2024 alle 17, il Presepe vivente di Trivigliano.