Regione Lazio, il bando per vigilantes da 90 milioni di euro fa scoppiare la polemica

Nonostante siamo in prossimità del voto per la nuova Amministrazione della Regione Lazio, l’ente ha fatto uscire un bando da 90 milioni di euro. L’appalto riguarderà “l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania per le amministrazioni del territorio”, interni ovviamente alla Regione Lazio. Gli uffici della Pisana hanno indetto una gara, a procedura aperta, per garantire la sicurezza all’interno dei municipi di Roma e di tutte le altre amministrazioni comunali del territorio.

Il bando della discordia nella Regione Lazio

L’ufficializzazione del bando e il complessivo stanziamento economico, da calcolare su quattro anni, ha fatto da subito scattare il disappunto delle opposizioni. Specialmente poi per i tempi in cui è stato emanato, ovvero a sei settimane dal voto regionale. A pochi mesi dalle elezioni regionali, infatti, questa iniziativa della maggioranza uscente sembra essere, per il centrodestra, un modo per cercare di trovare consensi in vista delle imminenti votazioni.

La gara è stata divisa in sette lotti. I primi cinque, riguardano tutto il servizio di vigilanza armata, mentre gli ultimi due quello di guardiania. I servizi di vigilanza armata previsti nell’appalto, vanno a dividersi in sei categorie. Infatti c’è la vigilanza armata fissa, diurna e notturna, con piantonamento dei luoghi da monitorare. Inoltre, nell’appalto è prevista anche la vigilanza ispettiva esterna e interna, con ronde effettuate tramite pattuglia mobile. Nei servizi sono compresi anche la telesorveglianza e la televigilanza con pronto intervento, il trasporto valori ed il servizio di manutenzione degli impianti di vigilanza.

Per il servizio di guardiania, questo servizio consiste nella semplice presenza di addetti alla sicurezza all’ingresso degli edifici delle amministrazioni. Tra le attività che dovranno svolgere le guardie giurate c’è, in particolare, quella di gestione del controllo dei flussi in entrata e in uscita, ovvero registrando le persone che si recano presso quei luoghi. Sono previste anche attività di reception e di front office, di ricezione e smistamento della posta fino alla gestione delle misure di sicurezza.