TARI 2022, calcolo e importi da pagare: ecco tutte le info

Tari 2022. È arrivato anche per quest’anno il momento di pagare l’agognata tassa sui rifiuti. Come di consueto, il pagamento è suddiviso i tre tranches e l’importo da pagare si calcola in base alla quantità di rifiuti prodotti in via presuntiva.

Tari 2022: come si calcola il pagamento

La Tari è la tassa comunale dovuta tutti gli anni per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Come anticipato, l’importo da pagare si calcola in via presuntiva ed è stabilito dalle delibere comunali tenendo conto delle seguenti componenti: una quota fissa e una quota variabile.

La prima viene calcolata moltiplicando i metri quadri dell’immobile per il numero degli occupanti, la seconda invece cambia da comune a comune in relazione alla quantità di rifiuto residuo conferito oppure di un quantitativo minimo obbligato.

Ecco quali sono, complessivamente, gli elementi da considerare per il calcolo della Tari:

superficie in metri quadri e dati catastali dell’immobile;

periodo di riferimento;

numerosità del nucleo familiare;

quota fissa;

quota variabile;

quota provinciale 5%.

Invece, per i contribuenti non residenti lo schema al quale rifarsi per il calcolo dell’imposta è questo:

un occupante per i locali fino a 45 mq;

due occupanti per i locali fino a 60mq:

tre occupanti per i locali fino a 75 mq;

quattro occupanti per i locali oltre i 76 mq.

Il pagamento

Le date della scadenza per il pagamento dell’imposta sui rifiuti possono variare da Comune a Comune, ma — come accaduto anche lo scorso anno — la somma è divisa in tre tranche. Il primo acconto deve essere versato entro la fine di aprile, il secondo acconto va invece versato entro la fine di luglio mentre il saldo è da pagare entro la fine dell’anno..