Telelaser Lazio, controlli a tappeto fino al 7 gennaio: le zone interessate

Il rientro dalle festività natalizie sarà monitorato dalla Polizia stradale per mezzo di postazioni mobili con telelaser. Per prevenire incidenti nei giorni di rientro, con le strade probabilmente da bollino rosso, la Polstrada, a partire dal 1 e fino al 7 gennaio, sulle strade di maggiore affluenza, ha previsto l’attivazione di postazioni mobili per rilevare la velocità.

Dal 1 al 7 gennaio postazioni telelaser verranno posizionate su strade laziali

Se fino ad oggi 31 dicembre, come annunciato, sono state monitorate, a partire dal giorno di Natale, la strada Statale SS74 località ornato basso Rieti, SS/675 Umbro-Laziale, Viterbo; la strada provinciale SP 277 Fr; l’autostrada A/24 nel tratto tra GRA E Castel Madama, Roma, e Stata statale SS 148 Pontina e ancora oggi, 31 dicembre sull’Autostrada A/12 Roma- Civitavecchia; a partire dal 2 gennaio e fino al 7 gennaio 2024 è prevista la collocazione di telelaser in cinque province della regione Lazio e dell’Umbria.

Dove verranno allestite le postazioni mobili

Il 2 gennaio le postazioni mobili verranno posizionate a Corciano in provincia di Perugia, sul raccordo anulare 6, al chilometro 43. Mercoledì 3 gennaio, invece, i telelaser verranno allestiti sulla Strada provinciale 288 di Frosinone. Giovedì 4 gennaio sarà la volta della SS 675 Umbro-Laziale. Venerdì 5 gennaio toccherà alla Pontina, la strada statale 148, dove si annuncia una grande affluenza di traffico, verrà attenzionata dalla Stradale che controllerà, grazie ai dispositivi elettronici mobili anche la SS 3 BIS Tiberina al chilometro 83 e 500 in provincia di Perugia.

Il prossimo fine settimana controlli concentrati nella Capitale

Proprio in vista dei numerosi rientri dalle feste di auto dirette principalmente nella Capitale, il prossimo fine settimana sarà destinato dalla Polstrada a controlli nelle aree circostanti Roma. Sabato 6 gennaio, giorno dell’Epifania, l’attenzione della Polizia stradale sarà diretta alla A24, Roma-Teramo e domenica 7 gennaio verrà monitorata l’A12, la Roma-Civitavecchia.

Accertamenti volti a prevenire violazioni ai limiti di velocità imposti

I controlli da telelaser vengono svolti sotto il diretto controllo degli operatori di Polizia che annunciano anche le zone sottoposte ad accertamenti, in quanto vogliono costituire una misura di prevenzione e solo eventualmente di repressione. Nell’immediatezza le pattuglie in servizio rilevano e documentano la responsabilità del conducente che ha violato, in particolare, i limiti di velocità imposti sul tratto di strada.