1 criptovaluta che comprerei subito

Non guardate ora, ma dopo una prima metà del 2022 infelice, le criptovalute stanno tranquillamente mettendo in atto una rapida e furiosa rimonta dai minimi dell’ultimo mese e mezzo – proprio dopo che molti commentatori le avevano apparentemente cancellate. Se siete un nuovo investitore in criptovalute e volete immergervi nelle acque digitali dopo questo rinnovato ottimismo, ecco le criptovalute che comprerei in questo momento: Ethereum.

Ritorno del momentum

Da quando ha toccato il minimo del ciclo a 897 dollari il 18 giugno, Ethereum ha ricompensato i suoi possessori con un guadagno del 97% rispetto a questo punto di minimo, illustrando quanto rapidamente le cose possano cambiare nel mercato delle criptovalute, soprattutto in base al sentiment. Se vi state chiedendo se sia troppo tardi per investire in Ethereum, ricordate che è ancora in calo del 63% rispetto al suo massimo storico di 4.847 dollari, raggiunto lo scorso novembre. Inoltre, se Ethereum raggiunge l’adozione di massa da parte del pubblico, è probabile che tutti siano ancora “in anticipo”. Data la volatilità quotidiana delle criptovalute, un investitore interessato ad aprire una posizione in Ethereum, ma preoccupato di acquistare dopo un rialzo, potrebbe trarre vantaggio dall’utilizzo di una strategia utilizzata da tempo dagli investitori azionari, il dollar-cost averaging, per iniziare subito una posizione più piccola e poi stratificarla nel tempo, invece di aprire una posizione completa tutta in una volta.

In arrivo la fusione

Il fattore principale alla base della recente ascesa di Ethereum è l'imminente passaggio alla proof of stake. Questa transizione, spesso definita "The Merge", è il più grande cambiamento che avverrà nella rete Ethereum e nei suoi utenti da anni, se non mai. Il passaggio al consenso proof-of-stake dovrebbe aiutare a risolvere due delle principali sfide con cui Ethereum ha avuto a che fare per anni: le elevate commissioni di transazione e i lunghi tempi di attesa per le transazioni. Inoltre, consentirà a un maggior numero di utenti di partecipare alla rete Ethereum e di guadagnare ricompense puntando proprio Ethereum. Ciò significa essenzialmente che gli utenti potranno contribuire alla sicurezza della rete impegnando una parte del loro Ethereum per convalidare le transazioni in cambio di una parte delle ricompense per lo staking. Infine, la transizione aiuterà Ethereum a diventare più rispettoso del clima riducendo la sua impronta di carbonio, che è stata una delle principali critiche mosse alle criptovalute proof-of-work nel corso degli anni.

Le fondamenta della DeFi

Ethereum ha una capitalizzazione di mercato di 208 miliardi di dollari, che supera quella di tutte le altre criptovalute a parte il Bitcoin. È anche precedente alla maggior parte delle altre criptovalute più importanti di oggi, con una data di lancio che risale al 2015, un’eternità in termini di criptovalute. Per questo motivo, Ethereum ha una statura significativa nel mondo delle criptovalute ed è il sistema su cui si basa oggi gran parte dell’ecosistema della finanza decentralizzata (DeFi). Molte altre criptovalute popolari sono token ERC-20 costruiti su Ethereum, tra cui USD Coin, Uniswap e Shiba Inu. Polygon, che ora è la 13esima criptovaluta per capitalizzazione di mercato dopo una performance torrida quest’estate, è stata costruita come soluzione di scala per l’ecosistema Ethereum.

Inoltre, l’importanza di Ethereum per la DeFi e per le criptovalute nel loro complesso è sottolineata dal fatto che molte altre criptovalute di primo piano utilizzano la Ethereum Virtual Machine (EVM), che è essenzialmente un livello di middleware che consente ai contratti intelligenti di Ethereum di funzionare su altre blockchain.

Testare le acque e inserirsi nel tempo

Per gli investitori interessati a entrare nel mondo delle criptovalute, Ethereum è la criptovaluta che comprerei in questo momento. Offre la possibilità di acquistare una criptovaluta blue chip che ha un notevole slancio alle spalle, ma che ha ancora molta strada da fare prima di avvicinarsi ai suoi massimi precedenti. Ha un catalizzatore significativo in arrivo con il passaggio alla proof of stake ed è la base su cui si costruisce la finanza decentralizzata. Le criptovalute sono caratterizzate da un’elevata volatilità e rischio, quindi sono più adatte agli investitori tolleranti al rischio. Gli investitori possono attenuare la volatilità e il rischio accumulando nel tempo una posizione completa in Ethereum utilizzando il dollar-cost averaging per costruire una posizione in questa criptovaluta leader.