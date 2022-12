3 piatti invernali che dovreste preparare per le vacanze di Natale

Il periodo natalizio si sa, è un momento in cui ci si riunisce con la famiglia e con gli amici per festeggiare il Natale e la fine dell’anno. Come da tradizione, questo è un periodo che ci vede molto impegnati a tavola, tra pranzi e cene fatti alla Vigilia e poi a Natale stesso, senza contare i festeggiamenti di Capodanno.

Sono moltissimi i piatti tradizionali italiani, ogni regione anzi ha il suo menu di Natale che può variare completamente da quello delle altre, basti pensare ad esempio come in Emilia Romagna al pranzo natalizio si mangino tortellini in brodo mentre al sud si preferisce la classica pasta al forno. Ci sono però alcuni piatti che trascendono i limiti regionali e sono amati da tutti e onnipresenti in ogni menu natalizio. Andiamo a scoprire tre tipici piatti invernali, tra tradizione e innovazione, ottimi da preparare soprattutto nel giorno di Natale.

Le lasagne

Ci sono tante tradizioni natalizie in Italia, tra il fare l’albero di natale l’8 dicembre, il presepe, le decorazioni e molto altro. Se dovessimo scegliere un primo che rappresenta maggiormente queste festività allora sceglieremmo le lasagne. Quelle classiche sono quelle bolognesi al ragù, si tratta di una serie di sfoglie di pasta all’uovo messe una sopra l’altra e farcite con il sugo al ragù e la besciamella principalmente, con una bella dose di parmigiano in cima per rendere la crosta più croccante dopo averle messe in forno.

Esistono comunque tantissime varianti della ricetta classica, come ad esempio la versione bianca con spinaci e salsiccia, quella vegetariana con zucchine e melanzane, oppure persino di pesce con all’interno del salmone. Esistono innumerevoli varianti delle lasagne e il condimento può anche essere personalizzato a vostra scelta. Su www.foodiez.co.it potete trovare moltissime altre idee per delle varianti di lasagne da leccarsi i baffi.

Tacchino ripieno

Un altro secondo molto apprezzato durante i pranzi di Natale è il tacchino ripieno. Gli arrosti ripieni in generale sono un piatto impegnativo che richiede tempo e necessita anche di essere preparato per un bel po’ di persone data l’abbondanza. Il periodo ideale per consumarlo è ovviamente a Natale e anche in questo caso non si contano le possibili varianti di questo piatto.

Abbiamo parlato di tacchino, ma nulla vieta di sostituire la base di carne con del pollo o con il cappone. Il ripieno, come vuole la tradizione, è solitamente composto da carne macinata, tra salsiccia, macinato di vitello e anche mortadella, a cui si aggiungono uova, formaggio e altri vegetali. Nulla vieta di sostituire il ripieno con altre ricette più stravaganti, come ad esempio un mix tra frittata e verdure, oppure persino frutta come agrumi e frutta secca. Anche in questo caso il limite è solo la fantasia di chi cucina.

Crostata di Natale

Passiamo ora a un piatto un po’ meno da tradizione natalizia, ossia la crostata. Solitamente i dolci tipici delle feste di Natale sono il panettone e il pandoro, ma una crostata a tema natalizio può sostituirli o, perché no, aggiungersi alla vostra lista di dolci da preparare durante le feste. La particolarità di questa crostata sono gli ingredienti che la renderanno molto diversa dalla tipica crostata ripiena di marmellata.

Questa infatti avrà un ripieno di crema al cioccolato come base, ma soprattutto a parte, utilizzando la pasta frolla rimasta, si creeranno dei biscotti a forma di albero di Natale, da decorare con granella di zucchero, miele e colorante alimentare verde. Una volta che la crostata sarà pronta dovrete piantare i biscotti all’interno della crema di cioccolato così da far sembrare la torta come un campo di alberi di Natale. Volendo è possibile unire all’impasto dei biscotti un po’ di zenzero, tipico ingrediente natalizio, che darà un tocco ancor più festivo alla vostra crostata.