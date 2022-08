4 vantaggi di spostarsi dalla periferia a Roma

La scelta tra continuare a vivere in periferia e spostarsi in una zona centrale della città non è mai facile, ci sono tanti fattori di cui tener conto. Partendo dal presupposto che non esiste una risposta oggettivamente giusta, bisogna rapportare tutto alle esigenze da soddisfare. In primo luogo, comunque, bisogna iscriversi su portali dedicati al mercato immobiliare capitolino, in cui facilmente si possono trovare stanze in affitto a Roma. Dopo aver fatto una cernita dei posti più convenienti, si potrà valutare il trasloco dalla periferia alla città.

Di seguito alcuni vantaggi strategici della città, da tenere in considerazione durante il processo decisionale.

Maggior vicinanza tra casa e luogo di lavoro o università

La città offre, tipicamente, una maggiore vicinanza tra casa e luogo di lavoro, oppure tra casa e università, se parliamo di studenti. Come naturale conseguenza, si avrebbe una notevole riduzione del tempo da trascorrere in viaggio per giungere a destinazione, permettendo di recuperare tempo da dedicare ad altro, o anche semplicemente per svegliarsi un po’ più tardi al mattino. Naturalmente, alcune città sono molto grandi e potrebbero non avere reti di trasporti in grado di soddisfare le necessità di spostamento, pertanto potrebbe essere paradossalmente più faticoso muoversi, Roma potrebbe ricadere senz’altro in questa casistica. In ogni caso, sarebbe ottimo trasferirsi vicino all’ingresso della Metro, uno dei migliori mezzi di trasporto disponibile.

Opportunità lavorative

Molto spesso le attività imprenditoriali si concentrano all’interno delle città, perché possono godere di molti vantaggi dal punto di vista delle infrastrutture. Abitare in centro regala spesso opportunità maggiori di prosecuzione e avanzamento di carriera sul posto di lavoro, soprattutto per chi cerca o detiene un impiego nei servizi.

Convenienza negli spostamenti

Spostarsi in una metropoli come Roma è più facile se si abita al centro. In primo luogo, ci si può spostare a piedi, infatti in un quartiere residenziale romano si trova più o meno tutto ciò che serve ed è tutto abbastanza vicino. In alternativa esistono ormai da diverso tempo dei sistemi di sharing mobility, in forza dei quali si può noleggiare una bicicletta (bike-sharing), un motorino (scooter sharing) e anche delle automobili (car sharing), tipicamente delle smart. Questa modalità di spostamento è molto economica, infatti ci sono molte persone che, vivendo in una metropoli che offre questi tipi di servizi, trova, a conti fatti, più economicamente sostenibile usufruire di tali servizi di condivisione.

I servizi

Come accennato poco sopra, abitare in centro significa avere a disposizione una vasta gamma di servizi, a volte difficilmente accessibili per chi abita in periferia: partendo dai negozi di quartiere (ferramenta, macelleria, abbigliamento ed altri), per arrivare alle prestigiose vie dello shopping della capitale, passando per i servizi sanitari come le cliniche, gli ospedali, la guardia medica, il pronto soccorso ecc., così come centri di svago, tra cui i cinema, le palestre, il teatro. Ancora, in centro è possibile trovare i migliori professionisti nei vari settori: avvocati, ingegneri, notai ecc. Naturalmente, con il passare dei decenni, le metropoli come Roma si allargano e zone che prima erano periferiche lo diventano sempre meno, proprio perché vengono raggiunte ormai facilmente da tali servizi. Nonostante questo, però, sotto alcuni aspetti, il divario è ancora ampio e potrebbe comunque essere ancora maggiormente comodo trovare stanze in affitto a Roma centro, piuttosto che in periferia o addirittura in provincia.

In conclusione

In conclusione del discorso è comunque doveroso ricordare che certe scelte vanno ponderate bene. Questi vantaggi hanno comunque un prezzo, che spesso si traduce in un costo più alto dell’affitto di casa, pertanto bisogna essere bravi ad ammortizzare tali costi e fare economia.