5 celebrità di Hollywood che amano e sanno giocare bene a poker

Le celebrità di Hollywood sono tra le più amate in tutto il mondo, soprattutto grazie al grande successo che i film realizzati in quella città e sotto le diverse case di produzione che vi fanno vita, hanno spinto la carriera di centinaia di attori e attrici che oggi sono oggi vere leggende. Oggi le celebrità sono molto più vicine al proprio pubblico grazie ha social network, con i quali possono interagire con i propri follower in modo molto semplice, ed è anche molto più semplice sapere quali sono le attività preferite di queste celebrità.

Oggi, grazie alla tecnologia, anche il poker è più vicino alle persone così come altri giochi d’azzardo grazie ai casinò online. Se ti piacciono i giochi di questo tipo, ma non hai la necessaria fiducia in certi siti web, fallo con questo elenco, poiché in esso troverai casinò online affidabili disponibili in Italia. Senza ulteriori indugi, ecco gli intrattenitori di Hollywood che amano giocare a poker.

5 celebrità che giocano a poker nel tempo libero

Shannon Elizabeth

Questa attrice e modella è ampiamente conosciuta d’interpretaredagli amanti della commedia americana, grazie alla sua partecipazione alla saga di American Pie, Scary Movie e Jay e Bob. Grazie a questa traiettoria, questa attrice è arrivata a raggiungere la fama mondiale.

È anche conosciuta nei circoli di Hollywood per il suo amore per il poker e altri giochi d’azzardo. Ed è anche riuscito a raggiungere il terzo posto nell’NBC National Heads-Up Poker Championship nel 2007.

Tobey McGuire

L’attore nei film di Spiderman del regista Sam Raymi, ha sofferto per molti anni di una dipendenza dal gioco d’azzardo che gli ha quasi impedito Spiderman. Oggi però è riabilitato e il poker così come altri giochi d’azzardo sono per lui un mero passatempo, ma è ancora bravissimo nel gioco d’azzardo.

Matt Damon

Matt Damon è molto più professionale quando si tratta di giocare a poker, dato che il suo hobby principale è partecipare ai tornei e prepararsi mentalmente oltre che esercitarsi. L’attore di Ocean’s Eleven e Jason Bourne ha speso $ 25.000 per un biglietto per partecipare a un torneo di poker per prepararsi al suo ruolo nel film Rounders.

Ben Affleck

Ben Affleck, attore che interpreta Bruce Wayne (Batman) nell’Universo Esteso di Detective Comics, Gone Girl e The Accountant, è anche un noto amante del poker. Infatti, è risaputo che è uno dei migliori giocatori di poker tra i suoi colleghi attori di Hollywood ed è noto per aver partecipato e vinto il California Poker Championship, avendo vinto un totale di $ 365.000. Oltre a questo, è anche noto per giocare a blackjack e altri famosi giochi da casinò all’interno dei circoli di Hollywood.

Jennifer Tilly

Jennifer Tilly è attualmente ben nota per essere un’esperta giocatrice di poker e per l’eccellente giocatrice che è in questo gioco d’azzardo. Ciò che l’ha fatta innamorare di questo gioco è stato un regalo di suo padre, un video poker per il quale ha sviluppato una grande simpatia. Dopo aver costruito una carriera cinematografica di successo, avrebbe partecipato al torneo Ladies No-Limit Texas Hold’em nel 2005. È stata anche vincitrice del premio Spirit of Poker Living Legends di Pokerlisting.