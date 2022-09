5 consigli per conquistare una ragazza

Conquistare una donna o una ragazza fa parte di un processo che ha, ovviamente, dell’artistico. Parliamo della seduzione, pratica da eseguire con rispetto e savoir faire. Quando ci si rapporta alla persona per la quale nutriamo interesse, a prescindere dalla sua età, essere spigliati e consapevoli è fondamentale. Insomma, occorre catturare la sua attenzione nel migliore dei modi, senza scadere nell’eccesso ed evitando strafalcioni di sorta.

È certo, comunque, che la seduzione non sia assolutamente una scienza esatta. È proprio per questa ragione che non è sempre detto che riuscirete a conquistare la ragazza dei vostri sogni. A dimostrazione di ciò, citiamo il fatto che anche i più grandi Casanova, le persone più sicure in sé stesse, siano state in grado, più di una volta, di ottenere un sonoro due di picche da parte della loro interlocutrice.

Proprio per questo motivo, fare la corte ad una ragazza ed incantarla rappresenta una sfida con sé stessi, a tratti, molto divertente. Ciò, comunque, non significa trattare il processo con superficialità, rischiando, addirittura, di risultare grotteschi. Si potrebbe, in questo modo, finire per perdere una persona per cui nutriamo dei veri sentimenti o, comunque, sembrare sgradevoli agli occhi dell’altra. Nelle prossime righe, quindi, vogliamo darvi qualche consiglio su come conquistare una ragazza e farla cadere ai vostri piedi.

La gentilezza è l’arma vincente

Quando si vuole conquistare una ragazza, la primissima cosa a cui far caso sono i modi. Per affascinare una ragazza, mantenendo la sua soglia dell’attenzione alta, dovrete, quindi, imparare a conoscerla meglio, senza avere fretta e bruciare le tappe. Occorre tranquillità ed un’attitudine gentile ed accomodante. In questa fase, del resto, si lascia all’altra un biglietto da visita, che deve essere positivo per poter far colpo sull’interlocutrice. Ovviamente, ciò non significa né essere esasperanti, né troppo calorosi. Non si deve, infatti, scendere a compromessi con la simpatia, né tanto meno con un pizzico di intrigo e mistero. Comunque sia, è bene rimanere discreti e, dopo aver rotto il ghiaccio, spingere la conversazione su un altro aspetto, meno concettuale.

Essere sé stessi

Quante volte avrete sentito questa frase come morale all’interno di film e serie tv, specie giovanili? Ebbene, per quanto sembri una citazione abbastanza circostanziale, essere naturali è importantissimo per non risultare ossessivi nei confronti della potenziale partner. Talvolta, i più impacciati hanno una visione della donna come entità estranea, traducendo il tutto attraverso comportamenti edulcorati ed atteggiamenti, spesso, anche sgradevoli poiché poco ortodossi. In realtà, le ragazze desiderano naturalezza. Occhio, quindi, a dosare le parole e a mantenere il comportamento quanto più naturale possibile.

Relazionarsi in modo diretto

Questa voce può essere abbastanza spinosa, ma in realtà rappresenta uno dei punti chiave utili a distinguere il rapporto che si sta creando dalla semplice amicizia. Al di là della correttezza che, ovviamente, va sempre mantenuta, quando si conversa con una ragazza col fine ultimo di conquistarla occorre essere diretti, chiarire la propria posizione e, una volta rotto il ghiaccio, tirare in ballo le proprie intenzioni, a prescindere da esse.

Rivolgersi agli esperti

Per fortuna, l’avvento di Internet ha messo a disposizione di tutti corsi di seduzione, piattaforme dedicate e contenuti formativi che interessano le pratiche utili a conquistare una donna. A tal proposito, vi consigliamo questo articolo di seduzioneattrazione.com, contente le regole d’oro dei migliori esperti, con un’ampia esperienza maturata sul campo.

Carpe Diem!

Un altro consiglio particolarmente utile, con cui vi lasciamo all’azione, è quello di cogliere l’attimo, ossia di comprendere il momento giusto in cui poter passare dalla conversazione alla pratica. Occhio a non essere precipitosi, ma a rimanere comunque coerenti coi discorsi fatti per non essere etichettati come amici.