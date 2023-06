5 consigli utili per pulire le superfici in marmo

Il marmo è un materiale elegante e molto resistente, per questo viene ampiamente utilizzato negli ambienti domestici. Si tratta, infatti, di una delle scelte più comuni per la realizzazione di pavimenti, scale e piani di lavoro.

Nonostante la sua naturale resistenza, parliamo comunque di una superficie delicata che richiede manutenzione costante. Con il trascorrere del tempo, infatti, il marmo tende a diventare opaco o ad ingiallirsi facilmente. Inoltre, essendo un materiale poroso, assorbe liquidi e sporcizia.

Quindi, per conservare la bellezza di questa pietra nel tempo, la soluzione ideale è ricorrere ad un servizio di pulizia professionale fornito da una ditta specializzata, come l’impresa di pulizie Rapida Servizi

Pulizia del marmo: i consigli degli esperti

Trattare le superfici in marmo è molto più complesso di quanto si possa pensare. Essendo un materiale delicato, il pericolo di rovinare irreparabilmente le superfici è sempre dietro l’angolo.

Per questo motivo, prima di procedere con la pulizia, si consiglia di seguire le linee guida per la manutenzione fornite dal produttore del marmo. Inoltre, nel caso in cui si abbia a che fare con macchie e sporco ostinato, l’ideale è consultare dei professionisti per agire nel modo più opportuno.

Ecco alcuni consigli indispensabili per igienizzare in modo corretto le superfici in marmo.

Utilizza solo prodotti delicati

Per ottenere una pulizia professionale del marmo è fondamentale utilizzare prodotti neutri specificatamente pensati per il trattamento di superfici delicate. Si raccomanda di evitare l’uso di detergenti aggressivi che potrebbero danneggiare le superfici.

Nello specifico, il marmo è particolarmente sensibile agli acidi. Per questo motivo è importante informarsi in merito alla composizione dei prodotti utilizzati per la pulizia. Il consiglio è quello di evitare di ricorrere a soluzioni fai da te e detergenti contenenti limone o aceto, che rischiano di corrodere e opacizzare la pietra.

Bisogna agire immediatamente!

Come descritto nei paragrafi precedenti, il marmo è un materiale poroso: questo significa che tende ad assorbire facilmente sostanze grasse e oleose. Di conseguenza, quando la superficie si macchia, è fondamentale rimuovere nel più breve tempo possibile i residui di sporco, così da evitare che si fissino sulla pietra.

Evita l’uso di strumenti abrasivi

Per trattare il marmo l’ideale è utilizzare un panno morbido in microfibra o cotone, imbevuto in una miscela di acqua tiepida e sapone delicato. Sono assolutamente sconsigliate spugne abrasive e spazzole rigide, in quanto rischiano di graffiare le superfici.

Asciuga accuratamente le superfici

Dopo aver applicato il detergente è importante asciugare completamente le superfici in marmo con un panno asciutto. Questa operazione deve essere effettuata con particolare attenzione: bisogna assicurarsi di rimuovere tutta l’umidità residua, così da prevenire la formazione di macchie difficili da rimuovere.

Applica un sigillante

Al termine delle operazioni di pulizia, per proteggere il marmo e rendere il materiale più resistente alla sporcizia, si raccomanda di applicare un sigillante specifico. In questo modo si verrà a creare uno strato protettivo in grado di ridurre l’assorbimento di macchie.

Nel caso in cui si abbia a che fare con macchie persistenti, sporcizia trascurata o superfici graffiate e rovinate agire in autonomia può essere controproducente. In questi casi, per riportare il marmo alla condizione originale, è consigliabile rivolgersi ad un’impresa specializzata.

Come trattare il marmo ingiallito o opaco

Con il passare del tempo il marmo tende a diventare opaco e ad ingiallirsi, rovinando le scale, i pavimenti e i piani di lavoro delle nostre abitazioni.

La soluzione più diffusa per risolvere questo problema è ricorrere alla pietra pomice in polvere, che è in grado di agire sulle superfici rendendole più luminose. Basta diluire questo prodotto naturale con dell’acqua e passarlo delicatamente sulla pietra utilizzando una spugna.

Questo metodo è efficace per porzioni di superficie ridotte. Quando, invece, si necessita di trattare aree di grandi dimensioni, si consiglia di ricorrere a strumenti professionali, come ad esempio le lucidatrici per pavimenti.