A Carnevale si va a scuola? Il calendario scolastico Regione per Regione

Dopo che ormai sono state definitivamente metabolizzate le vacanze di Natale e il loro nostalgico ricordo, ecco che per molti studenti italiani sono in programma per il mese di febbraio ulteriori giorni di stop e fermo dalle lezioni. Nel mese di febbraio, infatti, è previsto in calendario la ricorrenza del Carnevale 2023, senza contare che in due regioni, Lazio e Lombardia, ci saranno le elezioni regionali 2023 per il rinnovo del consiglio: le votazioni avverranno proprio nelle scuole, nelle quali verranno allestiti i seggi. Essendo le due regioni tra le più popolose d’Italia, ecco che un numero importante di studenti sarà interessato dall’evento. Vediamo allora, nel dettaglio, quando chiuderanno le scuole per il mese di febbraio 2023.

Le vacanze di Carnevale a scuola

Per le elezioni regionali 2023 che ci saranno nella regione Lazio e in Lombardia, ecco che si voterà in due giornate: domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Questo vuol dire che i locali scolastici dovranno essere a disposizione per l’allestimento dei seggi elettorali già a partire dal pomeriggio di venerdì 10 febbraio, con le scuole aperte ovviamente per la mattinata. Di conseguenza, il primo giorno di chiusura delle scuole sarà sabato 11 febbraio, così come pure lunedì 13 febbraio. La chiusura, inoltre, si protrarrà anche per il giorno successivo, 14 febbraio 2023, perché San Valentino, ma non per gli innamorati di tutto il mondo, ma per consentire la sanificazione dei locali. Il ritorno, insomma, è previsto per mercoledì 15 febbraio 2023.

E poi c’è il famoso martedì grasso. E così, nella maggior parte dei casi, gli istituti verranno chiusi per la tanto attesa ricorrenza, e di solito è previsto anche un ponte. Per esempio, nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Campania, Piemonte e Provincia di Trento sarà disposta una chiusura delle scuole sia lunedì 20 che martedì – grasso – 21 febbraio 2023. Passando alle altre, c’è anche il Friuli Venezia Giulia, dove alle giornate già menzionate si aggiunge anche 22 febbraio 2023, che dà inizio alla quaresima. In Sardegna, scuole chiuse solamente per il martedì grasso, 21 febbraio 2023, mentre alle D’Aosta e Veneto si allungano anche il giorno dopo. In Molise niente vacanze o giorni di ferie per questo carnevale. Nella provincia di Bolzano addirittura è prevista una settimana di vacanza per il Carnevale 2023, con ritorno previsto per il 27 febbraio 2023. In Lombardia, infine,le scuole si fermano venerdì 24 e sabato 25 febbraio.