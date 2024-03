A cosa serve il cassetto sotto al forno? Svelata la sua unica funzione segreta

La cucina è una delle stanze più frequentate della casa, quasi un luogo di ritrovo per le famiglie che passano momenti conviviali a tavola o nel corso della preparazione dei pasti. E questo lasso temporale viene speso spesso a cucinare squisiti pranzetti. La scelta di molte casalinghe per una cottura perfetta è quella di prediligere l’uso del forno. Un elettrodomestico che consente di preparare le più disparate pietanze che si tratti di primi o di secondi, grazie alla diffusione del calore in modo uniforme, garantendo così una cottura perfetta.

Il forno uno degli elettrodomestici più usati

Per quanto sia impegnativo tenere il forno pulito, proprio perché rappresenta uno elettrodomestico molto usato, presenta incrostazioni difficili da rimuovere, ci sono dei segreti per riuscire a tenerlo sempre ben sgrassato e pronto all’uso. La scelta di utilizzare aceto bianco e bicarbonato per detergerlo sarà la soluzione giusta, preferendo prodotti naturali a detergenti chimici, visto che si tratta di uno strumento nel quale viene preparato il cibo.

Il misterioso cassetto sotto al forno usato per riporre le pentole

Esistono alcune particolarità del forno che non tutti conoscono. Quasi tutte le cucine hanno, proprio sotto al prezioso elettrodomestico, un cassetto, dove solitamente un po’ tutti noi siamo soliti riporre alcune pentole. Ma la verità è che quel ‘famoso’ cassetto non nasce per quest’uso, ne ha di tutt’altro genere…

A cosa serve quel cassetto?

Non tutti sanno a cosa serva realmente. Ebbene si tratta di una sorta di scaldavivande. Trovandosi proprio sotto al forno, è prezioso per mantenere calde le vivande. È bene non fare confusione, perché per quanto sia utile a non far raffreddare pietanze cotte, non ha certo la funzione di cuocere o scongelare…

Un utilizzo prezioso che in pochi conoscono

Nel caso in cui, però, abbiamo il forno impegnato nella cottura di varie pietanze ecco che quel cassetto diventa fondamentale per mantenere caldo il piatto appena sfornato. È pertanto uno spreco e anche un peccato utilizzarlo come scaffalatura nella quale riporre le pentole, perché ha una funzione molto più preziosa, quella di mantenere calde le vivande. Per questo motivo è opportuno che venga tenuto sempre ben pulito, così che sia pronto ad accogliere in qualsiasi momento i cibi cotti in attesa di poterli mettere a tavola