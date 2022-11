A Roma il Grande Circo Rolando Orfei

Si avvicina il Natale è nelle grandi e piccole città tornano i manifesti che annunciano l’arrivo del circo. Anche se gli spettacoli circensi sono amati da tutti i bambini, ogni compagnia porta con sè uno spettacolo differente, di qualità più o meno alta. Oggi presenteremo il circo di Rolando Orfei, che almeno nel cognome non avrebbe bisogno di presentazione. Il suo circo sarà presente a Roma a partire dal prossimo Dicembre.

La produzione Rolando Orfei

Il circo Rolando Orfei si presenta con una produzione di altissimo livello, che nasce dalla collaborazione tra gli Orfei e i Coda Prin, due delle famiglie più antiche e numerose che si presentano al pubblico italiano con degli spettacoli d’indubbia qualità, proponendo tutto il classico repertorio della loro tradizione artistica e non solo. In effetti, in questo tour che toccherà la capitale, alle due storiche famiglie si unisce il Circo dei Saltimbanco di Athos Adami. La famiglia Adami ha già promosso eventi di risonanza europea, come il Circo della Pace oppure l’evento di circo italiano installato in Piazza San Pietro, un luogo che non ha bisogno di presentazioni.

Lo spettacolo di Roma

Al pari delle altre tappe previste nel Tour, anche le date di Roma saranno un’occasione per vedere dal vivo degli spettacoli di grande modernità, che esprimono la vera tradizione dell’arte circense italiana, anche con la presenza, sulla pista circolare, degli inseparabili animali, da sempre uno dei momenti più amati dai piccoli spettatori del circo. Tra gli spettacoli previsti a Roma ricordiamo almeno i cavalli di Davide Coda Prin, i trapezisti volanti, gli animali esotici di Davide e Karin Coda Prin e la clowneria ricorrente di Nino e Gino. Tra le altre cose, non mancherà lo spettacolo della donna laser, introdotto già nel 2021. Si tratta di un fantastico gioco di luci ideato e prodotto in America, capace di creare sotto il tendone un’atmosfera surreale e di grande intensità. Tutti gli spettacoli saranno contestualizzati in una scenografia moderna, con musiche di accompagnamento e luci di ultima generazione capaci di moltiplicare l’effetto già strabiliante del circo. Il grande spettacolo di Rolando Orfei sarà fruibile a partire già dall’8 dicembre, la data simbolo che segna l’inizio delle festività natalizie. Se durante le festività dovesse diventare complicato poter partecipare a uno degli spettacoli in programma, nessun problema perchè il circo Rolando Orfei sarà di stanza a Roma fino alla fine di Gennaio, compreso il capodanno, durante il quale sarà possibile godere di un evento nell’evento. Ogni giorno gli spettacoli sono previsti in tre orari differenti: alle 16:00, alle 17:30 e alle 18:30.

I biglietti per il Circo Rolando Orfei

Insomma, la data di Roma con il circo di Rolando Orfei si preannuncia veramente molto interessante. Una data da non perdere e per questo è bene essere informati anche sul costo dei biglietti e sulle loro disponibilità. Il punto di riferimento per questo circo a Roma è https://circusevents.it/eventi/circo-rolando-orfei-roma dove sarà possibile prenotare anche online. Sono previsti tre livelli di posti: Poltrona, Platea e Palco. I prezzi, a prescindere dall’anello di riferimento, variano sempre in base all’età, con una distinzione tra adulti, bambini e minori di anni 10. L’anello più esterno prende il nome di poltrona e va dai 13 euro dei bambini fino ai 20 euro degli adulti. La platea, invece, un po’ più vicina al tappeto dello spettacolo, ha dei prezzi che variano dai 20 euro dei bambini fino ai 25 degli adulti. Infine è prevista l’area palco, quella più vicina all’area dello spettacolo. In quest’ultimo caso i prezzi vanno dai 25 euro dei bambini fino ai 30 degli adulti. In ogni caso, a prescindere dall’anello di riferimento, le riduzioni sono previste per i bambini con età compresa tra 2 e 10 anni.