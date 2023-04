Abbigliamento da lavoro personalizzato, preventivi accurati e spedizioni veloci: tutto questo su King Kong Work

King Kong Work (www.kingkongwork.com) propone un’ampia selezione di abbigliamento professionale di qualità per le aziende, tra cui t-shirt da lavoro e giubbotti. Con marchi rinomati come Payper, Velilla e Rossini, l’e-commerce offre consulenze tecniche personalizzate e preventivi accurati, garantendo un’esperienza di acquisto semplice e veloce.

La proposta dello store, costantemente aggiornata, annovera più di 130.000 articoli, espressione dei top brand del settore. In pochissimi istanti è semplice individuare abbigliamento da lavoro classico, abbigliamento ad alta visibilità, abbigliamento ignifugo, multinorma, divise per hotel e ristoranti. Si incontrano, poi, gilet da lavoro e diverse tipologie di dispositivi antinfortunistici, come caschi da cantiere, tappi antirumore e calzature antinfortunistiche.

Dai titolari d’impresa agli addetti agli acquisti: King Kong Work mira ad affermarsi come partner essenziale per ogni cliente. Non è un caso se l’offerta dell’e-commerce è già stata scelta da più di 27.000 aziende. Ciò ha portato a registrare oltre 6.500 spedizioni ogni mese.

Tutti i capi d’abbigliamento che figurano in catalogo sono personalizzabili con moderne tecniche di stampa, dal ricamo 3D al Direct To Film Termoapplicato. Senza dimenticare, poi, che è possibile richiedere un preventivo online a misura delle proprie esigenze e approfittare di bozze grafiche immediate.

La politica “soddisfatto o rimborsato” garantisce un’esperienza d’acquisto serena e tranquilla. Riguardo alle spedizioni, invece, avvengono in tutta Europa tramite corriere espresso. Per i prodotti neutri ci vogliono appena 24/48 ore. Mentre per gli ordini di merce personalizzata occorre attendere sette giorni.

Tre sono i valori che guidano l’operato del negozio digitale: serietà, velocità e cura del cliente. Veri e propri punti chiave, che vengono confermati dalle recensioni certificate da Google, con l’ottimo punteggio medio di 4,9/5.

Oltre a fornire preventivi rapidi, a seconda delle specifiche necessità, King Kong Work dispone di un servizio di assistenza altamente qualificato, dedicato alle aziende. Il team del customer care, fruibile via e-mail, numero di telefono, form online e Whatsapp, è sempre pronto ad affiancare l’utente sia nella fase pre che post-vendita.

King Kong Work, infine, grazie alla vendita diretta al consumatore (priva di intermediari), dà forma ad un rapporto diretto con il pubblico. Questo, nella maggior parte dei casi, si traduce in una proficua collaborazione a lungo termine. Fra le realtà che hanno già deciso di affidarsi all’e-commerce possiamo ricordare Rossignol, Ichnusa Lines, Oltremare, Netstal, Unimpresa, Moby e Protezione Civile.