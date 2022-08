Accensione scaldabagno

Gli scaldabagni sono degli impianti di riscaldamento che sono mirati a riscaldare l’acqua per utilizzo a scopo sanitario. Negli anni essi sono diventati importantissimi poiché in grado di garantire un’ottima quantità di acqua calda. Oggi non possiamo immaginare una casa dove non ci sia acqua calda perché siamo abituati ad avere una buona cura della nostra igiene personale.

Però esistono poi tanti diversi modelli. Essendo degli elettrodomestici essi funzionano tramite l’uso di energia elettrica o di combustibile. Esistono infatti sia i modelli di scaldabagno che sono elettrici che quelli che sono poi a gas oppure pellet. Le nuove tecnologie cercano di soddisfare tante richieste che poi sono nate dagli stessi clienti.

Attualmente è consigliabile che si acquistino dei nuovi scaldabagni in base a quale sia la quantità di acqua calda da avere in casa, da quanti utenti ci sono e poi dal tipo di energia che si vuole utilizzare. Potete chiedere dei preventivi e consigli ai rivenditori autorizzati che sapranno dirigervi verso la scelta migliore.

Piccolo appunto: se scegliete die modelli ecologici potreste avere delle detrazioni con sconto immediato in fattura, cessione del credito o addirittura con agevolazione al 100%.

Dove si sbaglia quando si compra un nuovo scaldabagno?

Uno scaldabagno non è un giocattolo. Vorremmo che questa sia un’idea chiara, ma a quanto pare si sottovaluta quale sia la delicatezza e fragilità di questo elettrodomestico. Infatti troviamo tantissimi utenti che fanno un’installazione in autonomia, cosa che poi è perfino contro l’attuale legge, andando a provocare i primi danni nella struttura.

I modelli a gas, quando poi ci sono già degli impianti, che vengono sostituiti diventano perfino molto pericolosi perché rischiano di avere delle errate accensioni o anche delle fiamme fuori controllo. Attualmente è possibile notare che alcuni controlli hanno permesso alle autorità competenti di fare dei sequestri e sanzionare le persone che hanno deciso di fare un’installazione in autonomia. Purtroppo gli scaldabagni in questione erano assolutamente insicuri, con perdite di gas piuttosto cospicue e perfino con delle fiamme che non erano assolutamente “normali”.

Tralasciando, se volete, i pericoli che si corrono con un’installazione in autonomia, vogliamo parlare di quali sono i problemi tipici che si fanno quando si esegue un lavoro in fai da te. Prima di tutto rischiate di mandare immediatamente in corto circuito proprio lo scaldabagno. Perfino se il modello è a gas è normale che ci siano dei circuiti che funzionano con l’energia elettrica.

In secondo luogo rischiate di danneggiare il meccanismo interno poiché si ha un’alterazione della pressione. In poche parole lo scaldabagno si rompe ancora prima di essere messo in funzione e invece di durare 7 anni, ne dura appena 3.

Fai fare l’accensione dello scaldabagno ad un tecnico

Il momento più delicato è l’Accensione scaldabagno che deve essere effettuato da parte di un tecnico specializzato. In base a quale sia il tipo di modello che si ha, a gas o elettrico, lo scaldabagno subisce un controllo totale.

Il tecnico ha l’obbligo di fornire delle informazioni e fare dei controlli per avere la sicurezza di avere fatto un collaudo che vada a beneficio dell’elettrodomestico. Inoltre si ha diritto alla garanzia che permane per 24 mesi dal momento dell’installazione.